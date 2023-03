Grettell Valdez graba a Geraldine Bazan mientras ésta toma el sol usando un microbikini de hilos

Grettell Valdez y Geraldine Bazán son muy buenas amigas, y ahora se fueron de vacaciones a un exclusivo resort de Disney en las Bahamas. En su viaje a bordo de un crucero Grettell se decidió a complacer a los fans de Geraldine, grabando a ésta mientras tomaba el sol en un camastro usando un microbikini de hilos, y complementó su post de Instagram con el mensaje: “Regalitos para la banda”.

Grettell luce una figura espectacular a sus 46 años, y se dejó ver en la playa usando un traje de baño estampado, sin perder la oportunidad de fotografiarse con el pato Donald, su personaje favorito de Disney; ella escribió: “🏝️☀️ ¿Quién se viene conmigo al próximo 🛳️?” View this post on Instagram A post shared by Grettell Valdez (@grettellv)

Por su parte Geraldine posó como toda una modelo entre las rocas, presumiendo su perfecto bronceado; desde hace tiempo ella y Grettell deseaban hacer este viaje, pero debido a sus compromisos profesionales lo habían retrasado. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

Sigue leyendo: