Ignacio Ambriz descarta dirigir a la Selección de México por respeto a Jaime Lozano

Para Ignacio Ambriz, actual técnico de Santos Laguna, en este momento hablar de poder dirigir a la selección de México sería una falta de respeto para el proceso de Jaime Lozano y por esa razón se mostró en contra de que a cada momento se maneje que el cargo del actual estratega del Tricolor estará en juego en la Copa América.

En charla exclusiva con La Opinión, el experimentado director técnico con experiencia en América, Chivas, Puebla, León y Huesca de España, Toluca y Santos Laguna, entre otros equipos, destacó que “la inestabilidad de que siga o no siga en el cargo si no le va bien en la Copa América, gran parte de todo esto lo generan los medos porque a la mejor las cosas no están saliendo bien o porque acaba de haber otro golpe duro con Estados Unidos y no podemos mentir, ya nos superó Estados Unidos.

¿Ya es hija la selección de México de los Estados Unidos?

No lo creo que sea así, simplemente si nos han superado, si su camada de jugadores que decidieron apostar, prestar, de vender a Europa a buenos jugadores, que tenían y que ahora son una realidad, como compiten, como son, la parte mental donde son fuertes y si antes estábamos dos escalones arriba, ahora estamos dos escalones abajo, poder jugar contra Panamá y apenas poderles ganar por 1-0.

Pero no es ahora, me pregunto que hemos hecho, había una buena camada de jugadores con Vela, Giovanni y ahora hay poca renovación

¿Es injusto que digan Jaime Lozano se juegue su trabajo en la Copa América?

Creo que es parte del negocio y para mí como parte del negocio y si realmente estás convencido de que es el técnico que irá al Mundial, por qué meter la cuña que si no pasa la Copa América se va. Yo pregunto los anteriores dos procesos cuando se equivocaron, hayan dicho que se iban, yo no la vi, pienso que todos debemos tener calma, a todos nos gustaría que México jugará bien, gustará y goleará.

¿Pero si no pasa nada con México en la Copa América y te ofrecieran dirigir a la selección, la aceptarías?

Es una pregunta que si la analizó bien, podría tener doble filo, tengo que ser muy respetuoso. En su momento yo hablé de selección porque no había entrenador y si fue uno de los candidatos que me entrevistaron, por eso me atreví a hablar. Por eso me atreví a decir que si me gustaba, pero hoy trato de ser respetuoso, porque hoy lo que me preguntas no es una realidad y no es cierto”.

También expuso que: “Porque me hablas de un mañana, que no sé qué pueda pasar la verdad y ahorita te pueda decir que no y mañana me digas, ¿no qué no? ¿No que no le entrabas? Entonces hoy tengo que ser prudente, porque Jimmy está confirmado y lo que más deseo porque lo conozco, porque alguna vez que estuve en León me fue a visitar, se quedó a ver entrenamientos míos, platicamos”.

Y añadió que: “Recuerdo que estaba al frente de la Selección Olímpica y tuvimos unas buenas charlas, le di mi punto de vista y hoy no he tenido ese acercamiento, pero le deseo que le vaya bien, que le salga todo lo que tiene en su cabeza, la idea futbolística que tiene y simplemente es trabajarla. Lo otro, es una pregunta de doble filo, pero hoy que debo estar tranquilo”.

Ambriz sobre este tema, precisó que: “Porque gracias a Dios tengo trabajo en una gran institución como Santos, agradecido con Alejandro (Irarragorri), Braulio (Rodríguez), con Dante (Elizalde), quienes me buscaron para que viniera e intentara armar un proyecto para intentar cambiar al equipo y en el otro torneo con dos”.

Jaime Lozano, tiene todo el apoyo de un amigo como Ignacio Ambriz, al frente de la selección de México. Foto: Etzel Espinosa/Imago7.

Para finalizar expresó que: “En el día de hoy así está y para qué te digo y me han comentado, de que dicen que Javier te recomendó y solo digo que hay un técnico, sobre todo porque en este momento mi cabeza está en calificar con Santos y Jimmy estará ocupado preparando un equipo competitivo en la Copa América”.

