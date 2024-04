Presidente de Francia manda mensaje al Real Madrid: Pide que dejen a Mbappé ir a los Juegos Olímpicos

Emmanuel Macron, presidente de Francia, mandó un mensaje a los clubes de Europa que cuentan con estrellas que podrían participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 y solicitó que les dieran permiso de asistir a la justa, poniendo particular énfasis en el caso de Kylian Mbappé, quien la próxima temporada podría jugar para el Real Madrid, club que ya anticipó que no dejará partir a ninguno de sus futbolistas al certamen.

Esto a causa de que el torneo olímpico no está dentro de las fechas internacional es de la FIFA, por lo que los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores sus respectivas selecciones nacionales. Aunque la competencia es Sub-23, se le permite participar a tres jugadores que rebasen la edad, por lo que varios clubes no están dispuestos a ceder a sus estrellas.

Y es que los Juegos Olímpicos se realizarán poco después de que concluyan las fechas de la Eurocopa, que sí son oficiales para la FIFA y es allí donde los clubes están obligados a desprenderse de sus seleccionados nacionales, por lo que no estarían dispuestos a alargar las ausencias.

“Creo que los clubes europeos deben ceder para que podamos dar un gran espectáculo”, dijo Macron en una entrevista para RMC Sport.

Al escuchar esto, el interlocutor de inmediato pensó en Kylian Mbappé y su posible incorporación al Real Madrid, club que, según ESPN, desde hace semanas anticipó que no cederá a sus jugadores, por lo que le cuestionó directamente si su mensaje era para el club merengue.

“Exactamente. Cuando dije clubes europeos, eso es lo que quise decir. Los jugadores deben pensar en esto cuando consideren sus preparativos y sesiones de entrenamiento, porque tenemos la Eurocopa. Espero que juguemos el 14 de julio (fecha de la final de la Eurocopa)”, respondió.

“No he hablado con él (Mbappé), pero espero que su club en particular lo permita“, concluyó.

¿Kylian Mbappé quiere ir a los Juegos Olímpicos?

Apenas en marzo pasado, el delantero que actualmente juega para el París Saint-Germain, confirmó que él si quiere representar a su selección en los Juegos Olímpicos que se disputarán en su país a partir del 24 de julio, aunque reconoció “no depende de mí”, refiriéndose a que necesitará el permiso de su club para acudir.

Otro de los jugadores de Francia que ha manifestado sus deseos de estar en el certamen es Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, quien hace unos días le dijo al diario Le Parisien que “hará todo lo posible” para estar allí.

