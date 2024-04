Revelan a los primeros famosos que estarían confirmados para La Casa de los Famosos México 2

Mientras de este lado de la frontera todas las miradas están enfocadas en ‘La Casa de los Famosos 4′, en el sur de Estados Unidos ya se está comenzando a cocinar la que sería la segunda temporada del exitoso reality show de Televisa.

La temporada anterior, que fue dominada de principio a fin por el Team Infierno, fue ganada por la influencer Wendy Guevara, mientras que Nicola Porcella, Poncho De Nigris y Sergio Mayer completaron a los cuatro finalistas de aquella edición que fue todo un hit entre la audiencia.

A pesar de que aún faltan varios meses para el estreno de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, los encargados de la emisión estarían trabajando a conciencia en el casting de talentos para buscar un producto que supere a la pasada edición, la cual fue un auténtico fenómeno.

De acuerdo a la revista TVNotas, ya hay algunos famosos que habrían dado el sí y varios de ellos son unos viejos conocidos de la versión mexicana de ‘Big Brother VIP’, mientras que otros tantos se han dado a notar por formar parte de programas de resistencia.

Entre las celebridades que se sumarían a este proyecto destacan Ninel Conde, Arath de la Torre y Lorena Herrera, quienes en el pasado ya formaron parte de un proyecto de similares características.

“Aún no hay ningún contrato firmado, pero con algunos ya está prácticamente cerrada la negociación. Es el caso de Ninel Conde. Ella ya dio el sí. Solo esperemos que no surja ningún contratiempo. Ella estuvo en ‘Big Brother VIP 3’, pero ahí no lució ya que entró con su entonces novio, José Manuel Figueroa, y se la pasaban en pleitos de pareja. La idea es que ahora ‘El Bombón Asesino’ luzca en todo su esplendor”, declaró una fuente cercana a la producción.

Además de con ellos, ya también hubo acercamientos con Agus Fernández, uno de los mejores amigos de Nicola Porcella; con Daniela Parra, con Kunno y con alguna de las integrantes de ‘Las Perdidas’, a las que pertenece Wendy Guevara.

“De ‘las Perdidas’ se habló con Paola Suárez y Kimberly que, como ustedes publicaron, desea entrar con su marido. La idea es que solo esté una de ellas, no las dos. De la comunidad LGBT buscan tener a Kunno o a Ricardo Peralta”, detalló el mismo informante.

La lista de posibles participantes es completada por Michelle Vieth, Eleazar Gómez, Mauricio Mancera, Mauricio Garza, Adrián di Monte, Mariana Botas, Macky González, entre otros.

“La verdad es que están muy interesantes todas estas negociaciones. Son muchos nombres, muchas posibilidades. Hay demasiada expectativa. Lo padre es que en redes la gente también está haciendo campaña por sus favoritos. De todo eso está consciente la productora que atiende todos los comentarios y ya veremos qué pasa”, concluyó la fuente sobre lo que podría ser ‘La Casa de los Famosos México 2’.

#MartesTVNotas, #Edición1417 👉https://t.co/R0IopnAuEn



Captamos a Niurka Marcos en Tepito I Mariana Robles contactó a Nicandro Díaz: “Sentí su presencia” I Gala Montes una atormentada estrella en ascenso ¡lucha contra sus demonios! I LCDLF México ya está en pláticas con estos… pic.twitter.com/PQurft9RRc — @TVNotasmx (@TVNotasmx) April 16, 2024

Sigue leyendo: