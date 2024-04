La Divaza defiende a Ariadna Gutiérrez en La Casa de los Famosos: “El abuso también es emocional”

La Divaza defendió a Ariadna Gutiérrez durante la gala de posicionamiento. Frente a los demás panelistas y los conductores de ‘La Casa de los Famosos 4’, Jimena Gállego y Nacho Lozano, el creador de contenido afirmó que “La Jefa solo ve lo que le conviene”.

Gutiérrez, durante la transmisión de este 14 de abril, aseguró que Lupillo Rivera la trató como objeto y lo catalogó como maltrato emocional.

Ante esta acusación, la máxima autoridad del reality show, conocida como La Jefa, aseveró que “tiene claro que no ha detectado maltrato de género”.

Por esta razón, La Divaza se pronunció a favor de la colombiana y expresó que “El maltrato no es solo físico, el abuso también es emocional”.

Los panelistas del programa no apoyaron a Gutiérrez. Manelyk González comentó “Ya no si quiera están pensando lo fuerte que son las palabras que están utilizando. Solo lo están repitiendo, antes con Maripily y ahora con Lupillo”.

¿Qué más dijo La Divaza?

Después de que finalizó la gala de posicionamiento, La Divaza fue entrevistada en el programa ‘Pica y se extiende’ de Telemundo. Afirmó que se siente “preocupada” por el posicionamiento.

“Lo que yo vi es a Lupillo Rivera, que respeto su carrera, pero lo que quiso hacer fue quitarnos todo. Quiso quitarnos a mí y a Clovis, hacer que nos fuéramos a agua, quitar los nombres del cuarto, quitar las gallinas. No entiendo porque hay un endiosamiento hacia Lupillo sabiendo lo que pasó en el posicionamiento”, dijo.

“Es muy raro lo que está pasando dentro de la casa y en el posicionamiento. Por eso dije que el maltrato no es solo físico, también es emocional”, reiteró el YouTuber venezolano.

A La Divaza también le preguntaron acerca del posicionamiento entre Lupillo y Romeh. En la transmisión, La Melaza se paró en el medio de los dos, porque Rivera se alteró.

“Es muy fuerte ver a las personas, con las que fui feliz y con quienes me conecté, estén así peleando de esa manera. Pienso que salí en el momento exacto y no me arrepiento de nada”, sostuvo.

¿Qué pasó entre Lupillo Rivera y Ariadna Gutiérrez?

Lupillo Rivera se separó del Cuarto Tierra después de que Rodrigo Romeh organizó una cena para Gutiérrez.

Rivera se sintió traicionado porque aseguró que él se había enamorado de la colombiana. Se trasladó al Cuarto Agua y comenzó a hacer sus conocidas estrategias.

El resultado fue que toda la casa nominó a miembros del Cuarto Tierra y en esta próxima eliminación se enfrentarán Ariadna Gutierrez, Rodrigo Romeh y Maripily Rivera en contra de Patricia Corcino.

En las últimas horas, el programa de telerrealidad es tendencia debido a lo que ocurrió en el posicionamiento. Algunos televidentes apoyan a Gutiérrez y están en contra de la producción del programa, mientras que otros están de lado del cantante de ‘Grandes Ligas’.