Ryan García cree que los altos precios afectan ventas de entradas para su pelea con Devin Haney

Ryan García cree que los altos precios han afectado la venta de entradas para la pelea que protagonizará con Devin Haney, donde estará en juego el cinturón de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y que se realizará este sábado 20 de abril en el Barclays Center en Nueva York.

En declaraciones a la prensa durante su entrenamiento con los medios en Dallas, Texas, García expresó que no muchos pueden permitirse pagar esos precios y aseguró que la escasa compra de boletos para el enfrentamiento con Haney no tiene que ver con nada de lo que ha dicho en redes sociales.

“Creo que, personalmente, los precios fueron muy altos y quiero que todos estén en el edificio. No creo que muchos estadounidenses puedan permitirse boletos de $500 o $300 dólares para la fila superior”, dijo el californiano.

Ryan García intentará arrebatarle el cinturón de peso superligero del CMB a Devin Haney en Nueva York. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“No creo que nada de lo que dije haya afectado la pelea; más bien le afecta a él (Haney). Devin Haney no es un atractivo, y definitivamente he estado cargando esta promoción sobre mis espaldas, solo. Nadie quiere ver a un tipo que supuestamente no puede romper un huevo”, añadió.

De acuerdo con el mapa de asientos de Ticketmaster, sitio web que comercia las entradas, la mayoría de las secciones tienen asientos vacíos y solo tres de ellas están agotadas. El Barclays Center tiene una capacidad de 19 mil personas y los precios de los boletos hasta los momentos van desde los $300 hasta los $8,000 dólares.

Uno de los factores que puede estar afectando la venta es la ubicación, ya que Ryan García y Devin Haney no tienen conexión con Nueva York. King Ry es de California y el campeón de dos divisiones atrae público de Oakland, California y Las Vegas. Además, la proximidad con grandes pelea como la de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Jaime Munguía y la de Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk, ambas en mayo, podrían hacer que los fanáticos pierdan interés en esta combate.

También el comportamiento errático del californiano durante las ruedas de prensa previas y los mensajes publicados en sus redes sociales pusieron en duda si la pelea con Haney sucedería, ya que todas estas polémicas hicieron dudar a los fanáticos del estado mental de King Ry. De hecho la Comisión de Nueva York quería someterlo a una evaluación mental para dejarlo pelear el 20 de abril.

El comportamiento de Ryan García ha hecho dudar a los fanáticos sobre el estado mental del californiano. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte frente a Gervonta Davis en 2023 y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Por su parte, Devin Haney, también de 24 años, se convirtió en campeón de indiscutido de las 135 libras y decidió subir a 140 libras para sumar un nuevo cinturón ante Regis Prograis el pasado mes de diciembre. El estadounidense posee récord invicto a 31 victorias, 15 de ellas por nocaut.

