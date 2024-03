Devin Haney dice que Ryan García es un mal modelo a seguir para las generaciones jóvenes

Devin Haney, campeón de 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), expresó que Ryan García se ha convertido en un mal ejemplo para las generaciones jóvenes después de admitir públicamente que fumaba marihuana y bebía alcohol en sus redes sociales.

En una entrevista en el programa Ahora o Nunca de ESPN, Haney indicó que García puede hacer lo que quiera con su vida, pero no está de acuerdo con que difunda ese mensaje sabiendo que son muchos los niños que lo siguen y admiran.

“Ryan ha estado haciendo muchas travesuras últimamente. Y escuchen, primero, simplemente ha sido un mal modelo a seguir para la generación más joven. Él está hablando de beber y fumar y hacer cosas que ya sabes, cualquier cosa que hagas a puerta cerrada, ese eres tú. Él es mayor y puede hacer lo que quiera, no tengo problema con eso, más poder para él. Pero son muchos los niños pequeños que nos ven, las generaciones más jóvenes que nos ven y son los que nos admiran”, dijo.

Ryan García admitió que fuma marihuna y bebe alcohol en sus redes sociales. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“¿Por qué difundir este mensaje y por qué no difundir un mensaje positivo? Crecí viendo a Mayweather y viendo lo disciplinado que era, cómo decía que no fumaba ni bebía, cómo iba a la discoteca y luego corría a casa. Crecí viendo eso y sintiéndome inspirado por eso. Entonces Ryan, ¿por qué estás dando ese tipo de ejemplo a las generaciones más jóvenes? Y qué pasa con estas si son payasadas y lo estás haciendo o no, simplemente no me gusta y se volvió una cosa personal para mí ahora”, agregó.

Cabe destacar que después de la conferencia de prensa en Nueva York, el comportamiento del californiano ha sido errático. Ryan García admitió que estaba drogado en una transmisión en vivo y que fumaba marihuana y bebía como cualquiera, lo que generó un gran revuelo en sus redes sociales.

En un principio se pensó que era una táctica publicitaria para promocionar la pelea con Devin Haney, pero sus fanáticos, expertos en el deporte y exesposa Drea Celin han mostrado preocupación por la salud mental del californiano, aunque él mismo asegura que está bien y preparado para el duelo más importante de su carrera.

La pelea entre Ryan García y Devin Haney está pendiendo de un hilo por las recientes polémicas del peleador californiano y muchos creen que no subirá al ring, pero King Ry prometió en redes sociales que se concentrará plenamente en el gimnasio en estas últimas cinco semanas porque se toma en serio el duelo con el campeón estadounidense. De hecho, su promotor Óscar de la Hoya confirmó que García se encontraba entrenando con Derrick James y que no abandonará el enfrentamiento.

Devin Haney y Ryan García podrían no enfrentarse en Nueva York por los problemas de King Ry. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte frente a Gervonta Davis en 2023 y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Por su parte, Devin Haney, también de 24 años, se convirtió en campeón de indiscutido de las 135 libras y decidió subir a 140 libras para sumar un nuevo cinturón ante Regis Prograis el pasado mes de diciembre. El estadounidense posee récord invicto a 31 victorias, 15 de ellas por nocaut.

