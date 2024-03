Padre de Devin Haney sobre comportamiento de Ryan García: “Debe estar en un manicomio”

Bill Haney, padre de Devin Haney, expresó que Ryan García debe estar en un manicomio si piensa que su errático comportamiento los afectará en su preparación para el enfrentamiento del 20 de abril en Nueva York.

En una entrevista con BoxingScene, Haney indicó que todo se trata de un truco publicitario de García, pero cree que no funcionará porque los fanáticos no lo ven así y King Ry tampoco es un genio del marketing.

“Escuché que todo es un truco publicitario. Si ese es el caso, entonces (García) necesita ir al manicomio, porque esa mier** no funciona. No me digas que no estás sintonizado. (Los fanáticos) están viendo esto como una mier**”, dijo.

Ryan García ha generado muchas polémicas por su comportamiento errático en redes y en público. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“No es un TikToker ni un genio del marketing, pero es un buen peleador. Y el 20 de abril, el show de Ryan García que ahora todos ven de una manera cambiará para siempre. (García) puede terminar como la perra más grande del boxeo, que se perdió un gran día de pago. Si estás tratando de conseguir ayuda, existen instalaciones médicas para ello. Si cree que hacer esto nos afectará, debe estar en un manicomio”, agregó.

Desde la conferencia de prensa en Nueva York, el comportamiento del californiano ha sido errático. Ese mismo día, Devin Haney indicó que su rival estaba borracho y que pudo oler su aliento en el cara a cara. Poco después, García admitió que estaba drogado en una transmisión en vivo y que fumaba marihuana y bebía como cualquiera, lo que generó una gran polémica y dudas sobre lo que ha expresado en redes sociales.

Al principio se pensó que era una táctica publicitaria para promocionar la pelea con Haney, pero sus fanáticos y exesposa Drea Celin han mostrado preocupación por la salud mental del californiano y no creen que su conducta actual se trate de un simple troleo como él lo quiso hacer ver.

De hecho, muchos seguidores y hasta los Haney piensan que King Ry abandonará la pelea después de todas las polémicas que ha generado por el uso de drogas y su comportamiento en las ruedas de prensa, entrevistas y redes sociales faltando apenas un poco más de un mes para el enfrentamiento; pero García prometió que se concentrará plenamente en el gimnasio en estas últimas cinco semanas porque se toma en serio el duelo con el estadounidense.

Devin Haney y Ryan García podrían no enfrentarse el 20 de abril en Nueva York. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte frente a Gervonta Davis en 2023 y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Por su parte, Devin Haney, también de 24 años, se convirtió en campeón de indiscutido de las 135 libras y decidió subir a 140 libras para sumar un nuevo cinturón ante Regis Prograis el pasado mes de diciembre. El estadounidense posee récord invicto a 31 victorias, 15 de ellas por nocaut.

