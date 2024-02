Ryan García lanza advertencia al padre de Devin Haney: “Vamos a ver si realmente amas a tu hijo”

Ryan García lanzó una dura advertencia a Bill Haney, padre y entrenador de Devin Haney, sobre lo que le pasará a su hijo en la posible pelea que ambos protagonizarán por el título de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras reanudarse las negociaciones entre ambos.

En una entrevista con FightHype, García expresó que le dará solo tres oportunidades a Bill para que ayudar a su hijo y detener el enfrentamiento porque Haney quedará tan mal que la gente se sorprenderá al verlo.

“La gente se sorprenderá, yo no me sorprenderé, Devin quedará destruido y su papá tendrá que ayudarlo a levantarse. Le estoy contando esto a Bill, se lo estoy contando ahora y probablemente tendré algo para él más tarde”, dijo el californiano.

Devin Haney junto a su padre tras coronarse campeón en las 140 libras ante Regis Prograis. Foto: Jeff Chiu/AP.

“Tendrá tres oportunidades de detener la pelea. El primero, si no lo hace, quién sabe qué va a pasar. Entonces te digo que tendrás tres oportunidades para ayudar a tu hijo. Vamos a ver si realmente amas a tu hijo. Voy a darte esa mirada de que será mejor que pares. Esto no será lo correcto para Devin. Será mejor que reces para que lo noqueen para que no sienta lo que va a sentir”, añadió.

Cabe destacar que Ryan García y Devin Haney confirmaron que estaban negociando un duelo para la primavera de este año y todo iba muy bien, pero el californiano volvió a cambiar de opinión, ya que el campeón de peso superligero del CMB no quiso aceptar que King Ry era el lado A en la ecuación y perdió su oportunidad. Por ello, el californiano decidió retar nuevamente a Rolando ‘Rolly’ Romero.

Pero, Rolly Romero se molestó con Óscar de la Hoya por decir que supuestamente había pedido mucho dinero para aceptar el duelo y enterarse de que estaban negociando a sus espaldas una disputa con Isaac ‘Pitbull’ Cruz, el campeón estadounidense decidió hacer a un lado al californiano y enfocarse en el pugilista mexicano, quien también estaba buscando subir al ring contra King Ry.

Ahora, según el promotor Eddie Hearn y el propio Ryan García, las negociaciones con Devin Haney se reanudaron y podrían enfrentarse el 20 de abril.

Rolly Romero y Pitbull Cruz terminaron concretando una pelea entre ambos tras descartar a Ryan García. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Por su parte, Devin Haney, también de 24 años, se convirtió en campeón de indiscutido de las 135 libras y decidió subir a 140 libras para sumar un nuevo cinturón ante Regis Prograis. El estadounidense posee récord invicto a 31 victorias, 15 de ellas por nocaut.

