Ryan García admite que sabía que perdería contra Gervonta Davis y promete vengarse: “Le voy a ganar”

Ryan García admitió que perdería contra Gervonta Davis en la pelea que ambos protagonizaron en abril de 2022, donde el californiano cayó por primera vez luego de ser noqueado con un golpe al cuerpo de Tank en el séptimo asalto, y prometió que se vengará.

En entrevista en el podcast de Patrick Bet-David, García expresó que debido a la cláusula de rehabilitación impuesta por Davis para el duelo se sentía tan débil que sus golpes no eran tan fuertes, pero King Ry aseguró que crecerá tanto que Tank deberá enfrentarlo nuevamente y lo harán con términos justos.

“Por primera vez, en la trastienda, me dije a mí mismo: ‘Estoy perdiendo esta pelea’. Lo supe, justo en la trastienda. Nada va bien. Estoy tan débil. Ninguno de mis golpes sale fuerte. Voy a perder esta pelea. Simplemente me dije (a mí mismo): ‘¿cómo voy a perder esta pelea?’ Esto va a ser una locura… En el momento en que lo atrapé en el segundo asalto intenté noquearlo. Me dije: ‘Estoy tan débil que tengo que intentar terminarlo temprano’… se recupera y luego me deja caer”, dijo.

Ryan García quiere demostrar que puede vencer a Gervonta Davis en condiciones de igualdad. Foto Cortesía: Golden Boy Promotions.

“Voy a recuperar todo en sangre. Nunca más dejaré que nadie juegue conmigo de esa manera en las negociaciones. Eso nunca sucederá, nunca. Voy a crecer tanto que Gervonta tendrá que pelear conmigo (otra vez). Y lo vamos a hacer en los términos correctos y justos… lo vamos a hacer bien y le voy a ganar… aunque él me hizo sucio y me hicieron todos estos trucos, yo voy a hacer todo justo. No es una cláusula de rehidratación. No voy a hacer que se vuelva loco con el peso. Lo hacemos en 140 o 147, lo que él quiera… nunca volverás a jugar conmigo. Si me engañas una vez, la culpa es mía. Engáñame dos veces, la culpa es tuya… Vuelvo por todo. Regresaré ensangrentado”, agregó.

Cabe destacar que Gervonta Davis le impuso a Ryan García una cláusula de rehidratación que estipulaba que ambos peleadores debían pesarse unas horas antes del enfrentamiento y ninguno podía pesar más de 146 libras. Además, el duelo se realizó en las 136 libras, peso que el californiano no daba desde el 2021.

Durante el combate, Davis dominó a García y lo derribó dos veces (segundo y séptimo asalto). Después de un golpe al cuerpo de Tank, el californiano no pudo ponerse de pie y la pelea terminó por nocaut técnico en el round número siete. Tras el duelo, King Ry declaró que se sentía débil por la cláusula, pero no quiso poner excusas.

Ryan García se recuperó de su primera derrota con una victoria sobre Óscar Duarte. Foto Cortesía: Golden Boy Promotions.

Ahora, el californiano está nuevamente en negociaciones con Devin Haney, tras fracasar las conversaciones con Rolando ‘Rolly’ Romero, para concretar una pelea por el título de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y lograr su sueño de convertirse en campeón mundial por primera vez en su carrera.

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Por su parte, Gervonta Davis, de 28 años, mantuvo su marca inmaculada tras noquear en el séptimo asalto al californiano el pasado mes de abril. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 29 victorias, 27 de ellas por la vía rápida.

Sigue leyendo:

· Ryan García se enoja con Timothy Bradley tras criticarlo y llamarlo “payaso”

· Ryan García admite que Floyd Mayweather influyó en su decisión de preferir a Rolly Romero sobre Haney

· Ryan García dice que Rolly Romero y Pitbull Cruz usaron su nombre para promover su pelea