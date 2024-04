Un nuevo método de vacuna ‘único’ podría proteger a los bebés de Covid y gripe con una sola dosis

Un innovador enfoque de vacunación para bebés está siendo desarrollado por investigadores, prometiendo una protección continua con una sola dosis, incluso frente a mutaciones virales. Este avance podría allanar el camino para lo que se ha denominado como “vacunas universales”.

Las vacunas tradicionales, como las de la gripe, requieren actualizaciones anuales para hacer frente a nuevas variantes del virus. Sin embargo, este nuevo método, probado en ratones, utiliza una estrategia diferente.

En lugar de depender de la respuesta inmunológica del cuerpo, emplea moléculas de ARN de interferencia (ARNip) para detener la propagación de la enfermedad. Este enfoque único, descrito en un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, se basa en un virus modificado que no puede producir proteínas que bloqueen los ARNip, lo que lo hace efectivo incluso contra variantes mutantes del virus.

El equipo de investigadores de la Universidad de California en Riverside sostiene que esta estrategia es especialmente prometedora para los bebés, cuyos sistemas inmunológicos aún están en desarrollo. Las pruebas en ratones bebés demostraron una rápida y completa protección contra la enfermedad, lo que sugiere que esta podría ser una solución efectiva para proteger a los lactantes contra una amplia gama de enfermedades virales.

Aunque existen algunas vacunas aprobadas para bebés, como las del sarampión, el COVID-19 y la gripe, estas generalmente solo se administran a personas mayores de seis meses debido a la inmadurez de sus sistemas inmunológicos. Sin embargo, los bebés menores de seis meses son particularmente susceptibles a infecciones graves.

Para proteger a esta población vulnerable, se recomienda que todos los miembros del hogar y quienes estén en contacto cercano se vacunen. Además, se ha observado que las madres vacunadas pueden transmitir anticuerpos protectores a través del cordón umbilical y la leche materna, brindando cierta protección a los recién nacidos.

Aunque aún no hay vacunas de ARNip aprobadas para uso humano, los investigadores están trabajando en su desarrollo, particularmente para enfermedades como el COVID-19 y la gripe. La investigación previa ha demostrado que el cuerpo humano produce ARN de interferencia en respuesta a ciertas infecciones virales, lo que respalda la viabilidad de esta estrategia de vacunación.

La próxima etapa para los investigadores implica la creación de una vacuna en forma de aerosol nasal en lugar de una inyección. Dado que muchas infecciones respiratorias se transmiten a través de la nariz, este método de administración podría ser más conveniente y efectivo, especialmente en bebés y niños pequeños. Ya existen vacunas en aerosol nasal aprobadas para la gripe que han demostrado ser igualmente efectivas que las inyecciones, y varios equipos de investigación están explorando opciones similares para el COVID-19.

Este nuevo enfoque de vacunación ofrece esperanzas de una protección más efectiva y duradera contra una variedad de enfermedades virales, especialmente para los bebés y otros grupos vulnerables. Si bien aún se necesita más investigación y desarrollo, los resultados hasta ahora son prometedores y podrían allanar el camino hacia una nueva era de vacunación universal.

