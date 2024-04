Cómo configurar tu iPhone para que Google no te pueda rastrear

Los usuarios iOS ahora tienen una nueva capa de control sobre su privacidad y seguridad gracias a la última actualización de la aplicación nativa de Google, Find My Device. Esta actualización permite a los usuarios rastrear sus dispositivos incluso cuando están desconectados, lo que presenta tanto oportunidades como preocupaciones en términos de seguridad y privacidad.

Desde hace tiempo, Google ha ofrecido la aplicación Find My Device, una herramienta fundamentalmente similar a la función Find My iPhonede iOS, que permite a los usuarios ubicar la última posición en línea de su iPhone, así como bloquearlo o borrarlo por completo en caso de pérdida o robo. Sin embargo, una limitación importante era que los dispositivos tenían que estar conectados a Internet para que la ubicación fuera precisa.

La última actualización de Find My Device cambia radicalmente esta dinámica al permitir localizar dispositivos incluso cuando están desconectados. Esta mejora se presenta como una revisión de la infraestructura, que ha sido trabajada durante un período considerable. Básicamente, utiliza otros dispositivos en línea para detectar la ubicación del dispositivo objetivo, ya sea un teléfono, un rastreador o incluso auriculares.

La colaboración entre Google y Apple fue fundamental para el desarrollo de este estándar industrial, garantizando que la tecnología no pueda ser utilizada para rastrear a individuos en contra de sus deseos, un problema que Apple enfrentó con el lanzamiento de AirTag.

Sin embargo, a pesar de las medidas de seguridad implementadas y las transferencias de datos cifradas entre dispositivos, algunos usuarios pueden preferir excluirse de esta red por motivos de privacidad o seguridad adicionales. Afortunadamente, la actualización también trajo consigo opciones para hacer precisamente eso en cuestión de unos pocos pasos sencillos.

Cómo configurar tu iPhone

Para desactivar la función de ubicación fuera de línea en la aplicación Find My Device, los usuarios pueden seguir estos pasos simples:

1. Abrir la aplicación Find My Device en el dispositivo iOS.

2. Tocar la foto de perfil del usuario.

3. Presionar la configuración de Find My Device.

4. Seleccionar “Encuentra tus dispositivos sin conexión”.

5. Elegir el nivel de acceso deseado para la aplicación.

Dentro de estas opciones de configuración, los usuarios tienen dos alternativas principales: “Apagado” y “Sin red”.

La opción “Apagado” significa que se excluyen completamente las capacidades de red de Find My Device para buscar un dispositivo fuera de línea. En este modo, cada vez que se abre la aplicación Find My Device, se solicitará una ubicación en tiempo real del dispositivo en ese momento; no se almacenarán datos de ubicación mientras el teléfono esté en línea.

Por otro lado, la opción “Sin red” permite que Find My Device almacene datos de ubicación del dispositivo mientras esté en línea. Esto significa que los usuarios podrán ver la última ubicación conocida incluso si la batería está agotada o el dispositivo no tiene señal.

Ambas opciones excluyen al dispositivo de la red de Find My Device, lo que significa que no participará en la localización de otros dispositivos perdidos, ni tampoco permitirá que otros dispositivos lo localicen en caso de pérdida. La elección del nivel de exclusión depende de las preferencias individuales de privacidad y seguridad de cada usuario.

Google destaca que todos los datos de ubicación están cifrados de un dispositivo a otro, lo que brinda una capa adicional de seguridad para aquellos que optan por participar en la red. Sin embargo, para aquellos usuarios que desean una mayor privacidad, estas opciones de exclusión brindan un control adicional sobre cómo se comparten y almacenan sus datos de ubicación.

