El “Hobbit” Bermúdez, jugador del Atlante abre polémica al decir que murió en la Atlántida y que convivió con extraterrestres

Vaya polémica que ha generado el mediocampista del Atlante, Christian “Hobbit” Bermúdez, al asegurar que en sesiones de meditación pudo ver su supuesta muerte en el ficticio continente de la Atlántida y encuentros con seres extraterrestres. Estas sorprendentes declaraciones fueron difundidas por el departamento de comunicación de los Potros azulgranas, que militan en la Liga Expansión MX, sobre las experiencias personales del veterano mediocampista.

Bermúdez, en la entrevista que difundió la oficina de prensa del equipo azulgrana, dijo que presenció su muerte durante la destrucción de la mítica Atlántida, que de acuerdo a los especialistas es un continente sumergido en el mar que de acuerdo a pruebas que se han realizado no existen vestigios concluyentes de su existencia y que de acuerdo al relato del veterano jugador que supera más de 300 juegos con el equipo que disputa sus partidos en el estadio de la Ciudad de los Deportes, ha tenido la visión de verse en el fondo del mar montado sobre un delfín, mientras observa la destrucción del mítico sitio.

Los caminos del Atlante y Christian Bermúdez estaban conectados desde una vida pasada.

Por primera vez, El Hobbit comparte un aspecto poco conocido de su vida más allá de las canchas en esta nueva entrega de La Charla Azulgrana.#SerDeHierro#PotrosDeHierro#LaCharlaAzulgrana pic.twitter.com/G3x77y8cPn — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) March 22, 2024

“A mí me da miedo el agua, no sé nadar. Yo morí ahogado cuando fue la destrucción de la Atlántida junto con mi mamá de ese momento”, expuso el jugador, que también tuviera su paso por el América, Querétaro y Chiapas.

Bermúdez expuso que estos sueños o visiones se han generado como parte de sus prácticas de meditación, en un mecanismo de superación al cual se han integrado varios compañeros como el caso de Daniel Lajud: “He tenido sueños lúcidos debajo del mar, he visto estructuras debajo del mar y afuera de este. Algo muy loco, me pasó en un avión, no tenía qué escuchar ni que leer en el vuelo. Cerré los ojos sin el plan de meditar y me vi en una imagen en la que yo estaba en el fondo del mar, viendo hacia arriba, con el sol reflejándose en el agua. De pronto, empezaba a avanzar y yo iba arriba de un delfín”, añadió.

Pero el asunto es que el “Hobbit” fue más allá en sus declaraciones al asegurar que ha tenido encuentros con seres extraterrestres y que esos encuentros los quiso patentizar a través de tatuajes que se han

Pero las revelaciones de Bermúdez no terminan ahí. El exjugador del América también aseguró haber tenido encuentros con seres extraterrestres, los cuales habría plasmado en tatuajes en su cuerpo y que estos seres viven interiormente en otros planetas y que los encuentros son una forma de la evolución más allá de la comprensión actual que puedan tener las personas

Las sesiones de meditación han sido muy reveladoras para el más atlantista de los Potros de la Liga Expansión MX, Christian “Hobbit” Bermúdez. (foto Rodrigo Peña/Imago7.

. “Tengo tatuajes de los seres que yo he visto. Los que viven en otro planeta viven interiormente, no viven exteriormente. Los seres evolucionados viven dentro de sus planetas y nosotros vivimos afuera, no somos tan evolucionados, pero sé totalmente que hay vida en otros planetas”, comentó.

Estas declaraciones han atraído la atención hacia el Atlante, un equipo con mucha historia en la Liga MX, pero que actualmente se encuentra en una división debajo de la categoría superior del balompié azteca donde actualmente se encuentra esperando rival en la liguilla por el título después de que concluyó el torneo regular en el tercer lugar de la tabla general solo detrás de Venados y de Leones Negros de la UdeG.

#AsíSeEscucha 🎶 la Jornada 15 del Torneo Clausura 2024, goleando en nuestra casa🏟️ y listos para la liguilla.#SerAtlante #PotrosDeHierro pic.twitter.com/9K6uRuEDPS — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) April 13, 2024

Seguir leyendo:

– Atlante campeón de la Liga Expansión MX con autogolazo de taquito

– Influencer denuncia a ex portero del Atlanta por estafa

– Leyenda del Atlante dirigirá en la Liga Expansión MX