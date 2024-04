Fans de Costco encuentran perfumes de lujo en $99 dólares cuando cuestan más de $200

Costco tiene un grupo de clientes súper leales que siempre están a la caza de los mejores productos y ofertas para compartirlas con el mundo, por eso no es de sorprenderse que de vez en cuando un artículo gane la atención de las personas. Esto fue exactamente lo que pasó recientemente cuando un comprador compartió en Reddit que encontró dos perfumes de lujo en Costco por menos de $100 dólares, cuando su precio regular supera los $200 en otras tiendas departamentales.

Hace unos días dentro del subreddit r/Costco, un cliente de Costco compartió con el público del foro en línea el impresionante descuento en dos perfumes de alta gama que por lo general se vende por cientos de dólares. “Pude conseguirlos en Los Feliz Costco en Los Ángeles. Nunca las había visto en la tienda antes; honestamente, esta es una de las mejores ofertas que he visto para estas fragancias”, explicó el cliente, ¿pero a qué perfumes se refería?

Perfumes de lujo en Costo por $99 dólares

Los perfumes de alta gama a los que se refiere el cliente de Costco son nada más y nada menos que Silver Mountain Water de Creed y Santal 33 de Le Labo. Ambas fragancias son sumamente elogiadas, populares y reconocidas pero su precio las hace un verdadero lujo que no muchas personas pueden costear.

Y es que ambos perfumes tienen precios muy elevados. Silver Mountain Water de Creed de 1.7 fl oz se vender por cerca de $345 dólares en Nordstrom, mientras que Santal 33 de Le Labo de 1.7 fl oz se puede encontrar por alrededor de $230 dólares.

¿La gran sorpresa? Es que de acuerdo a este cliente, Costco vende los dos perfumes de lujo por solo $99 dólares, lo que quiere decir que podrías comprar ambos por el precio de uno en una tienda departamental.

Perfumes de alta gama en Costco a buen precio, ¿realidad o ficción?

No podemos negar que la oferta de estos dos perfumes de lujo en Costco es sorprendente, tanto así que podríamos dudar que es verdad y no seríamos los únicos en cuestionar su veracidad. Algunos otros compradores y miembros del foro en Reddit no tardaron en comentar que las fragancias tenían un precio más alto en línea, pero el comprador aclaró que era porque los artículos en la página web era del doble de tamaño y otros dudaban de la legitimidad del producto.

“Sé que la gente ha cuestionado su legitimidad, pero los compré en el sitio web de Costco en el pasado y no tuve problemas para obtener una recarga en mi Le Labo local, por lo que definitivamente son legítimos”, reiteró el cliente de Costco.

Así que si estás buscando una fragancia de lujo a un precio mucho menor, la próxima vez que pases por Costco no olvides checar si los tienes en existencia en tu tienda o buscarlos en línea y comparar sus precios con las de otras minoristas.

