6 artículos de Costco que recomiendan comprar en abril

Una vez que entras a un Costco no te queda ninguna duda que tienen un impresionante inventario, lleno de productos de primera para todas las situaciones, momentos y necesidades de tu día a día. Y si creías que su joya de la corona son los artículos básicos cotidianos, quizá te hace falta dar una vuelta por la sección de ropa en Costco que en los últimos años se ha hecho muy popular entre los compradores; tanto así, que han dedicado foros enteros para compartir sus recomendaciones y prendas favoritas.

Si tu guardarropa de primavera necesita un aire nuevo o estás en busca de prendas que puedas usar en cualquier momento del año, aquí te compartimos 6 artículos de Costco que los compradores han recomendado en redes sociales y que son perfectos para comprar en el mes de abril y disfrutar el resto del año.

Costco tiene grandes ofertas listas para ti en su sitio web. Crédito: leungchopan | Shutterstock

1. Leggings de Mondetta

En años recientes Costco se ha ganado el aprecio de los clientes que buscan ropa deportiva buena, bonita y a un buen precio. De acuerdo a los compradores, los leggings de Mondetta son una inversión que realmente vale la pena. “Los leggings deportivos de la marca Mondetta con bolsillos laterales para el teléfono son increíbles. Compré cinco pares en enero pasado y uso un par todos los días para trabajar, y resisten los lavados semanales y el uso constante. También brindan apoyo y los bolsillos son lo suficientemente profundos para teléfonos grandes”, compartió un cliente en una respuesta en Reddit.

2. Jeans de Kirkland

Sabemos que no hay guardarropa completo sin un par de jean, por lo menos. Son una de las prendas más versátiles y atemporales que podemos comprar y en Costco los vaqueros de Kirkland son uno de los más populares entre los compradores. “Puede que los jeans Kirkland no tengan el mejor aspecto, pero duran mucho tiempo. Lo que más me gusta de ellos es que son tan económicos que siento que puedo tratarlos como pantalones de trabajo viejos desde el día en que los compro. El costo de reemplazarlos es muy bajo”, reveló un usuario de Reddit. Así que si no te importa que tus jeans sean súper trendy, estos son una gran opción.

3. Sudadera con capucha de forro polar pesado de Kirkland Signature

Kirkland es una de las grandes marcas que los clientes de Costco adoran y esto se extiende a las prendas que ofrece la marca dentro de la minorista como esta sudadera, que puede ser tu nuevo básico favorito del guardarropa. Los compradores destacan que estas sudaderas son un punto fuerte de la tienda a solo $15 dólares. “Tengo tres de sus sudaderas con capucha y son algunas de las de mejor calidad que tengo”, comentó un usuario de Reddit en un hilo sobre sus compras favoritas en la tienda.

4. Playeras para hombre de 32 Degrees

Aunque Kirkland es una de las marcas más queridas por los clientes de Costco, no es la única que se ha ganado el aprecio de las personas. Los miembros de la minorista han mencionado felizmente la marca 32 Degrees y han destacado sus playeras blancas que puedes comprar en Costco.

“¡Me encanta casi cualquier cosa de la línea de ropa 32 Degrees! Las playeras me mantienen fresco y seco durante el verano [y] las venden en paquetes”, escribió un comprador entusiasta en una publicación de Reddit. Y para terminar de convencerte, debes saber el precio pues un paquete de 3 playeras de esta marca se vende en solo $13.99 en el sitio web de Costco.

La membresía de Costco tiene más beneficios sin costo extra y muchas veces pasan desapercibidos. Crédito: B2GDrone | Shutterstock

5. Calcetines deportivos de Kirkland

Aunque podrían parecer una prenda inconsecuente, los calcetines son uno de los productos que hay que conocer y querer porque es algo que seguramente usaremos todos los días. Para los compradores de Costco los calcetines deportivos de Kirkland Signature son uno de sus artículos favoritos en la tienda. “Me encantan mis calcetines Kirkland. No creo que haya acabado ninguno de los que tengo, y algunos tienen una década de antigüedad”, escribió un usuario de Reddit.

Mientras que otro destacó la longevidad del producto: “Nunca he tirado una prenda de vestir que compré en Costco porque falló debido a la calidad. Se retiran después de varios años debido al uso”. Y lo mejor es que un paquete de 8 pares está a solo $13.99 dólares.

6. Camisa de vestir de Kirkland

Las camisas pueden ser una prenda casual o versátil de acuerdo a la ocasión, pero lo que realmente importa es la calidad de la prensa y las que ofrece la marca Kirkland en Costco son de las grandes favoritas de los compradores. Algunos han destacado su cuello sólido y costuras limpias, otros la longevidad de la prenda en el armario y otros la relación calidad-precio, pues estas camisas de vestir solo cuestan $24.99 dólares.

Sigue leyendo:

– 10 productos que se venden en Costco por primera vez

– Costco anunció que ofrecerá recetas de Ozempic a ciertos clientes

– ¿Cómo Costco mantiene el precio de su hot dog tan bajo?