¿Cómo Costco mantiene el precio de su hot dog tan bajo?

Aunque en los últimos dos años la alta inflación ha provocado el aumento de los precios en las cadenas minoristas, aun así el costo del combo de hot dog más gaseosa se mantiene intacto en Costco incluso siendo el mismo valor desde 1985.

Si bien la cadena minorista de Club de Precios, compite con otros grandes supermercados como es el caso de Sam’s Club propiedad de Walmart que a finales del año pasado bajó los precios de sus perros calientes a $1.38 dólares, Costco se mantiene fiel a sus consumidores dejando el costo del combo en $1.50 dólares.

De acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, desde el 2019 los precios al consumidor han aumentado un 20%, y un 3.2% en febrero, según el último informe. Esto indica que si Costco equiparara el precio del combo de hot dog a la inflación actualmente valdría $4.50 dólares.

El precio del perro caliente en Costco se mantiene igual desde 1985. Crédito: Shutterstock | Shutterstock

Pero, en ese caso ¿Cuál es la estrategia de Costco de seguir manteniendo los precios iguales? Pues parece que siempre y cuando el minorista atraiga y mantenga la fidelidad de sus clientes, estará dispuesto a sacrificar unos cuantos dólares de ganancia.

Es verdad que el minorista pierde millones de dólares al año con la venta de hot dog a ese precio; sin embargo, lo recompensa aumentando los precios de otros productos, artículos y servicios, además un factor importante es que al ser un Club de Precios una de sus mayores entradas se debe a las membresías.

Pese al escenario que se presentó el año pasado con un estadounidense bastante restringido y cauteloso, en los meses recientes las empresas han reportado sólidas ganancias y la razón ha sido el fuerte gasto del consumidor a finales del 2023.

No obstante, algunos economistas anticipan que las empresas deberán seguir aumentando los precios si los estadounidenses siguen elevando el consumo y esto también incluye a Costco, ya que de lo contrario una desaceleración provocaría el recorte de gastos en las compañías. “la razón por la que los precios caen es porque la gente no compra. Eso significa que estaríamos en una recesión”, indicó economista jefe de PNC Financial Services Gus Faucher.

