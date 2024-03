9 productos en Dollar Tree que recomiendan comprar en primavera

La primavera ya inició y con ella muchos minoristas están ofreciendo increíbles descuentos de la temporada, como es el caso de Dollar Tree donde se podrán encontrar artículos a muy buen precio y excelente calidad.

Es por esa razón, que recopilamos una lista con 9 productos útiles e indispensables para el hogar vendidos por Dollar Tree y recomendados por varios influencers dedicados a la decoración del hogar a través de las redes sociales.

Productos de Dollar Tree a precios asequibles:

Jarrones de cristal

Para quienes les gusta decorar su hogar con flores el minorista vende jarrones de cristal a $1.25 dólares. En Dollar Tree se puede encontrar una variedad de jarrones incluso con precios más asequibles que en Amazon mencionó Liz Fenwick, influencer de mejoras para el hogar en su canal de YouTube Liz Fenwick DIY.

Adornos florales de metal

Este artículo resulta útil a la hora de decorar un espacio, se pueden adquirir por menos de $20 dólares en la cadena minoristas, destacó Kathryn Snearly, la influencer de YouTube detrás de Do It On a Dime.

Sujetavelas

Si lo que estás buscando es iluminar algún espacio del hogar, en Dollar Tree podrás encontrar los sujetavelas, Snearly indicó que este producto tiene “el peso, estilo y apariencia del cristal real”, dijo.

Manualidades de madera

“Estoy muy impresionada con todos los productos de madera de la nueva sección. ¡Esto quedaría bien en tu casa!”, dice Snearly al repasar por el área de hogar en Dollar Tree, la influencer destacó que el precio es bastante asequible.

Jardineras

Un producto indispensable para quienes realizan jardinería y no tienen mucho espacio, las jardineras de Dollar Tree son una gran opción. “Estos pueden pasar por encima de la barandilla de afuera”, detalla Snearly.

Placas de carga metálicas

Para las festividades de Pascua este artículo es indispensable recomienda Snearly. “Son relucientes y brillantes. ¿Qué tan bonito se vería esto en una mesa de Pascua?”, dice mientras presenta las características del producto a través de su video en Youtube.

Adornos coloridos

De acuerdo con Emma Villaneda, la influencer detrás de The Crafted Studio Co. en la sección Dollar Tree Plus, se pueden conseguir felpudos coloridos alusivos a la primavera con precios que van desde $1 a $5 dólares.

Platos de primavera

La decoración por la temporada está de vuelta y a través de un video en TikTok @thatssotrendydiy destacó que en Dollar Tree ya se pueden conseguir las vajillas, vasos y tazas de té con diseños florales.

Manteles individuales con temática primaveral

Acompañar la decoración de Pascua con los manteles adecuados es lo ideal, es lo que aconseja la TikToker @shopwithme7771 quien mencionó que el minorista tiene una variedad de telas, colores y modelos.

