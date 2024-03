6 productos de Costco que se llenaron de reseñas negativas en Reddit

A pesar de que la inflación ha ido bajando, muchas personas no han visto un cambio favorable en sus facturas del supermercado. Si eres de las personas que visita Costco porque busca ahorrar algunos dólares en sus compras, te interesará conocer los productos que han causado el desprecio de algunos clientes porque no les ahorra dinero.

Hace un par de semana apareció dentro del subreddit r/Frugal la pregunta ‘¿Qué no comprarías en Costco?’ y rápidamente los clientes ahorradores salieron a compartir sus experiencias y menciones de los productos que no recomiendan porque al final de día no presentan un ahorro real. Sigue leyendo para conocer 6 productos de Costo que se llenaron de reseñas negativas en Reddit y que las personas dejaron de comprar.

1. Productos congelados

Entre los productos mencionados en el foro aparecieron los congelados de Costco y recalcaron que productos como las fresas congeladas se pueden conseguir a la mitad de precio en Aldi o que las bayas mixtas están a menor precio en Walmart si se calcula el costo por onza. En contraste algunos compradores señalaron que los productos congelados de muchas otras tiendas no son orgánicos como los de Costco y que ahí radica la diferencia de precio.

2. Productos frescos

Muchos participantes del foro hicieron mención que los productos frescos en Costco no les generó ninguno ahorro realista, ya que vienen en una cantidad muy grande y la mayoría de veces puede ser más barato en tiendas de comestibles locales. Por otro lado algunos participantes del foro mencionaron que evitan los productos agrícolas de Costco porque no son tan frescos y señalaron que se echan a perder más rápido.

3. Llantas

Para sorpresa de algunos la lista no se dedicó exclusivamente a productos comestibles de Costco, pues también se mencionaron cosas como las llantas que se venden dentro de la tienda. Algunos clientes mencionaron que compraron la membresía de Costco con la esperanza de ahorrar en las reparaciones del automóvil, pero que descubrieron que no podían usar esos servicios en los momentos que más lo necesitaron.

4. Productos horneados

Entre los productos más discutidos en el foro se encontraron los productos recién horneados de Costco como galletas, muffins y croissants. Muchos de los compradores coincidieron en que debido a que se empaquetan en grandes cantidades, por lo general se termina echando a perder antes de que se puedan consumir todos; lo que al final elimina cualquier ahorro potencial.

5. Electrónicos

Costco es una de las tiendas conocidas por vender una amplia variedad de productos electrónicos como cámaras, auriculares, tabletas, televisores, bocinas y mas; sin embargo, los compradores hicieron hincapié en realizar la debida investigación antes de comprar algo de esta categoría, ya que aunque se piensa que sus precios son competitivos muchas veces puedes encontrar los productos más baratos en otras tiendas.

6. Frijoles enlatados

Los frijoles enlatados son uno de esos alimentos que puedes tener en la alacena para emergencias y muchos compradores mencionaron que los que vende Costco se pueden encontrar a mejor precio en otras tiendas de comestibles. Así que te recomendamos checar precios por onza para asegurarte de que te estás llevando una oferta.

