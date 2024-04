Kalimba reacciona las acusaciones de Gala Montes de haberla humillado en un concierto: “Las cosas se sacan de contexto”

El integrante del grupo “OV7”, Kalimba, hoy se enfrenta a una nueva ola de acusaciones, incluyendo las de la actriz y cantante Gala Montes, quien lo señaló por haber vivido una presunta humillación por su parte durante uno de sus conciertos. ¿Cómo reaccionó el famoso? Aquí te lo contamos.

En un encuentro con varios medios de comunicación, el intérprete de temas como “Tocando fondo” y “Se te olvidó” respondió a la histrionisa luego de decirse humillada por no ser contemplada en un show del músico para cantar una canción que pertenecía a ambos e invitar a alguien más en su lugar.

Al respecto, Kalimba fue contundente con su postura: “Tengo canciones con Reik, con Has, con Sin Bandera, con Natalia Lafourcade, con María Barracuda, con Pancho Barraza, con Cristian Castro… y No me siento mal si cantan con otro artista, he visto Sonora Santanera canta con otros artistas en sus conciertos y No se sienten mal porque no tienen la obligación de criarme”, explicó.

Asimismo, detalló que a diferencia de lo que se cree, este tipo de decisiones recaen en su equipo de trabajo y no en él: “Cada decisión que tomaste no es solo para mí.pero también para la empresa que formé, Kalimba. Mis managers, mi sello discográfico… no soy el único que toma las decisiones”.

Insistió en que su actuar no fue con mala intención y lamentó que la propia afectada, Gala Montes, no haya acudido a él para aclarar las cosas antes de salir a dar declaraciones al respecto.

“Las cosas se sacan de contexto cuando no se sabe cómo funciona la industria. Quiero mucho a Gala, y si se sintió mal es porque se sentía así. Ella siempre tuvo el derecho, el lugar y el espacio para poder hablar conmigo”, dijo Kalimba para dar vuelta a la página.

Por su parte, la actriz Gala Montes no se ha pronunciado ante las declaraciones del cantautor y ha preferido mantener bajo perfil en sus redes sociales con respecto a este tema, enfocándose en su proyecto en la pantalla chica, el melodrama “Vivir de amor”.

Seguir leyendo:

• Kalimba enfrenta nuevas acusaciones de abuso sexual a 14 años de escándalo que lo llevó a prisión

• Kalimba confiesa que padece bipolaridad en segundo grado desde hace 25 años

• Kalimba no se queda callado y responde a la demanda por supuesto abuso