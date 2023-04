Kalimba no se queda callado y responde a la demanda por supuesto abuso

El cantante mexicano Kalimba no deja de estar bajo el ojo del huracán, pues continúan las acusaciones en su contra por supuesta agresión sexual. Esta vez contra Melissa Galindo, quien se dice artista y la cual lo acusa por actuar de manera inapropiada con ella.

En esta ocasión Galindo ya interpuso una demanda en su contra antes de que el integrante de OV7 procediera legalmente por supuesta difamación, como ya lo había dado a conocer.

Pues fue el propio Kalimba quien aseguró que Melissa miente, y justo sus supuestas acusaciones le han provocado problemas económicos.

Tras esta demanda de parte e Galindo, Kalimba compartió un comunicado en sus redes sociales en las que dio a conocer que está al tanto de esta demanda, y señaló que no permitirá que se siga dañando su imagen. Así que ve esta denuncia como una oportunidad para demostrar su inocencia.

“Quien decidió que este caso se ventilara ante las autoridades y no sólo en redes sociales fui yo, pues no tengo nada que temer y no voy a permitir que se siga dañando mi imagen de la forma en la que lo han hecho, y por eso voy a demostrar precisamente ante las autoridades que soy inocente, así que esta denuncia la veo como una oportunidad de limpiar mi imagen”

KALIMBA