Melissa Galindo contesta a acusaciones de Kalimba por presunto daño moral: “Hice lo que tenía que hacer”

Poco después de que Kalimba asegurara que demandaría a Melissa Galindo por los señalamientos realizados en Instagram por presunto abuso sexual, la cantante reapareció en un evento musical, donde no abundó mucho en el tema porque dice, no quiere revictimizarse.

“La verdad nadie la puede tumbar. Nada ni nadie la puede tumbar, yo te repito, no he estado viendo nada, he estado muy aislada. No esperaba que tuviera esa respuesta, literal no era mi intención. Lo que quería era alzar mi voz y evitar que a más personas les siga pasando”, dijo al programa mexicano “Venga la Alegría”.

“Hice lo que tenía qué hacer, levanté la voz, de pronto da miedo por los comentarios, pero cuando haces lo correcto tienes la paz interior. No voy a estar haciéndome la víctima, no me voy a revictimizar, porque también es molesto, nadie quiere hablar de esto”, agregó.

La cantante no quiso profundizar en la parte legal porque quizá lo haga a través de algún comunicado en el futuro, pues quiere evitar entrevistas hablando de eso.

Melissa Galindo denunció en redes sociales a Kalimba

Melissa Galindo denunció en redes sociales a Kalimba por presunto acoso y tocamientos indebidos, pero el intérprete de “Se Te Olvidó” contestó que lo estaba difamando, así que pensó en poner una demanda por daño moral.

“No hablé en su momento porque cuando le pedí consejos a mi gente cercana y gente que se dedica al medio me dijeron ‘no digas nada’ porque te vas a convertir en la problemática de la industria”, concluyó Melissa Galindo.

