Kalimba rompe en llanto en pleno concierto y lanza mensaje tras acusaciones de abuso | VIDEO

Kalimba, cantante mexicano e integrante de la famosa agrupación OV7, está de nuevo envuelto en la polémica pues de nueva cuenta es acusado de acoso y abuso sexual contra una joven cantante de nombre Melissa Galindo. Por ello usó una vez más los escenarios para pronunciarse al respecto.

Durante su presentación en Las Vegas, Nevada y frente a los miles de asistentes, decidió aprovechar los micrófonos para hablar sobre el delicado tema.

“Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra. Demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal” de igual forma, aprovechó para reconocer los movimientos que les dan voz a las mujeres, pero lamentó que “sean utilizados de forma incorrecta”, pues asegura que en ocasiones se busca venganza o un beneficio “para evadir responsabilidades económicas y jurídicas”.

Esto lo hizo después de que horas antes, lanzara un comunicado para pronunciarse sobre estas acusaciones, por medio de sus redes sociales, donde fue categórico al señalar que son falsas las acusaciones en su contra, y lo reiteró en su concierto.

#Video 📹 Kalimba envió un mensaje desde una presentación en Las Vegas en Estados Unidos en medio de acusaciones en su contra por supuesto acoso. pic.twitter.com/zi0eEZHP6R — Adela Micha (@Adela_Micha) March 18, 2023

“Ok, lo único que les puedo decir hoy, les quiero decir hoy, desde lo más profundo de mi corazón es, amen mucho, amen un montón. De repente estamos tan llenos de odio y de rencor y de venganza que somos capaces de cosas que para nosotros pueden ser muy chiquitas destruir vidas y destruir sociedad y destruir personas”. KALIMBA

Y ante esto le solicitó al público que no se conviertan en jueces de nadie. Pero eso no evitó que en un tono de burla dijera la frase: “Dios les da sus batallas a sus mejores héroes” y soltó una carcajada, al igual que sus fans. Pero eso no evitó que rompiera en llanto mientras hablaba a sus fans.

Pues quedó conmovido por el gran apoyo que recibió de parte de ellos: “hay que amar un montón” para que la motivación sea este sentimiento, por otro lado, agregó: “Y que las verdaderas luchas y los verdaderos movimientos y las verdaderas cosas en las que hay que ponerles atención, lo tengan, amemos mucho y gracias por el apapacho de hoy. Nadie sabe en dónde estoy en este momento y les agradezco profundamente, de verdad”.

