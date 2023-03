El cantante mexicano Kalimba es de nuevo acusado por abuso a una joven artista | VIDEO

Kalimba de nueva cuenta está en el ojo del huracán después de que surgiera una nueva acusación en su contra, de parte de la cantante Melissa Galindo, quien reveló a detalle su experiencia con el también integrante de la famosa banda OV7.

Quien fuera concursante de una de las ediciones de “La Voz México” decidió revelar por medio de un live en su cuenta de Instagram, las situaciones que vivió con el también compositor, quien la habría tocado indebidamente.

Galindo aseguró en esta grabación cómo fue que conoció al intérprete de “Duele” desde antes que fuera acusado de haber violado supuestamente a una joven en 2010.

Tras este incidente, que lo mantuvo fuera de los reflectores varios años, Kalimba consiguió retomar su carrera y creó su propia disquera. En la cual le extendió una invitación a Melissa para ser parte de ella en 2020. Ante esto, comenzó a narrar los supuestos tocamientos que tuvo el cantante mexicano hacia ella.

Pues Galindo aseguró que lo hizo después de un show, donde bebieron bastante alcohol, por lo que ella deseaba ir a un hotel, mientras que Kalimba quería seguir de fiesta.

Señaló Melissa, quien no pudo contenerse, ya que se le veía visiblemente afectada y nerviosa por la situación. Ya que afirmó que, tras eso, continuó colaborando con el artista. Incluso en ese lapso intentó tener una relación con otra persona, pero al final fracasó, y eso llevó a Kalimba a intentar manosearla de nuevo.

“Me senté (en unas escaleras) a pedir un Uber, entonces viene (Kalimba) y me dice ‘quiero platicar muy seriamente contigo’. Y mi primer pensamiento fue: se va a disculpar. Y me dijo ‘que ricos nos besamos tú y yo’ y le dije ‘¿cómo’? tú y yo nunca nos hemos besado’. (…) Me dijo ‘claro que sí en mi video. Le dije ‘la neta estás muy equivocado, cuando actuó no siento nada y en ese momento tú me invitaste a colaborar contigo como actriz, fui actriz, no Melissa, yo nunca te he besado’. (Kalimba) me empezó a decir ‘vamos a arriba a una cogidita rápido, nadie se va a enterar, soy negro como te gusta'”

MELISSA GALINDO