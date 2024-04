La novia de Nicandro Díaz denuncia a la ex esposa y los hijos del productor

A casi un mes del fallecimiento de Nicandro Díaz, su novia, Mariana Robles, acudió a las instalaciones del Reclusorio Norte de la Ciudad de México junto con su abogado para solicitar una orden de restricción contra la familia del productor. Finalmente la obtuvieron, y ante la prensa ella se mostró tranquila al decir: “Se tomaron las medidas y ya me siento apoyada por la ley”.

Rodrigo Pastrana, abogado de Mariana, dio detalles acerca del caso, aunque prefirió no decir nombres: “En este caso concreto estamos solicitando medidas de protección de carácter urgente a favor de la señorita Mariana en contra de determinados agresores, de los cuales no podemos dar en este momentos mayores datos ni nombres. Un juez de la Ciudad de México en ejercicio de sus funciones nos otorgó estas medidas de manera permanente para salvaguardar la integridad de Mariana y de su hija”.

A partir de ahora, esas personas no podrán acercarse a la actriz de doblaje, quien también ha recibido mensajes intimidándola. “Han sido amenazas muy fuertes, sinceramente, y en diferentes momentos. Sin embargo, lo único que les puedo decir es que era un tema bastante delicado. Han sido por muchos medios: mensajes, llamadas, inclusive de manera personal”, dijo Pastrana.

Mariana habló poco con los reporteros, y expresó su molestia por la angustia que ha vivido en las últimas semanas: “Es muy complicado. Todavía no me repongo de una cosa y llega otra. Mi hija es menor de edad, no se vale que se metan con ella”. Dijo que está manteniéndose económicamente de lo que puede, en estos días difíciles tanto a nivel personal como profesional.

Nicandro Díaz, conocido por exitosas telenovelas como “Destilando Amor” y “Mi Fortuna Es Amarte”, falleció el 18 de marzo debido a un accidente que sufrió en Cozumel, Quintana Roo, donde estaba de vacaciones con Robles. Él se había divorciado de Cynthia Buitrón desde hace tiempo, y tanto ésta como sus tres hijos -Nicandro Jr., Victoria y Sebastián- no se llevaban bien con Mariana. Debido a ello, la familia de Nicandro estuvo presente en el velorio de éste (que se llevó a cabo en una agencia funeraria de la Ciudad de México), mientras que su novia acudió al homenaje que se le hizo al productor en las instalaciones de Televisa San Ángel, junto con actores como Eduardo Yáñez, Julio Camejo y Omar Fierro.

