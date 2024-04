VIDEO: Abandonan dentro de una maleta a un niño de 2 años y con huellas de violencia en Puebla

Un niño de dos años fue abandonado vivo dentro de una maleta en la ciudad de Puebla, luego de que una habitante del lugar escuchara un llanto afuera de su casa.

Al abrir la valija, la mujer encontró al pequeño y de inmediato lo auxilió, además de denunciar el hecho a una patrulla que en ese momento pasaba por la zona.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana atendieron el reporte y ayudaron al menor, el cual presentaba visibles huellas de violencia, según informaron medios mexicanos como el diario El Universal.

Una mujer encuentra a un niño abandonado dentro de una maleta en Puebla, México.



👉🏼 El menor, de cerca de 2 años, tenía signos de maltrato. pic.twitter.com/OOTIwrbuYa — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) April 17, 2024

Sobre este hecho la secretaria de Salud de Puebla, Araceli Soria, informó que la víctima ya recibe atención médica en un hospital, donde se le valoró y se determinó que presenta el síndrome del niño maltratado.

“El niño tiene el síndrome de niño maltratado, afortunadamente no tiene lesiones graves, ya se le hicieron estudios, tomografía, no hay fractura, no hay daños severos, por lo tanto, el niño ya está despierto, está consciente, ya tomó alimento, hubo buena respuesta a la vía oral”, indicó la funcionaria.

“Esperemos que este niño se recupere poco a poco, aquí el hospital dará seguimiento y puntual atención para que tenga una pronta recuperación”, agregó Soria.

🫂❤ Visité en el Hospital General del Norte al pequeñito quien, lamentablemente, fue abandonado en la colonia La Loma.



🏥👩‍⚕️ Junto con la titular de @SaludGobPue, @aracelisoriac, brindamos una actualización sobre su estado de salud y la atención que se le otorgará en @DIFGobPue. pic.twitter.com/EuB4nWU0v4 — Gaby Bonilla (@GabyBonillaDIF) April 16, 2024

Por su parte, Gabriela Bonilla, titular del Sistema Estatal DIF (SEDIF) y esposa del Gobernador de Puebla Sergio Salomón Céspedes, indicó que espera el alta de los especialistas de la salud para albergarlo.

“Esperamos las indicaciones de las autoridades correspondientes para que pueda ser recibido si así lo consideran pertinente en nuestras casas de asistencia. Nosotros estaremos en la mejor disposición esperándolo en casas de asistencia con el mejor de los cuidados, como lo tienen todos nuestros pequeños, que reciba la vida digna que merece“, dijo.

En tanto, el gobierno estatal informó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables, mientras que el caso ha comenzado a hacerse viral en redes sociales y ha generado gran indignación entre la población.

Sigue leyendo:

– Captan a pareja abandonando el cuerpo de recién nacido en calles de la ciudad de México.

– Una joven mexicana fue arrestada en Nueva York por tirar a su bebé a la basura.