Hispana sufre violento asalto de un sospechoso para arrebatarle su bolso, en San Fernando

Una hispana sufrió un violento asalto por un sujeto que la empujó y arrojó al suelo para arrebatarle su bolso, incidente que ocurrió la tarde de este lunes en San Fernando y que fue captado por una cámara de vigilancia.

Poco antes de las 3:00 p.m. del 15 de abril, Juliana Murillo estaba por ingresar a su apartamento en la cuadra 200 de Park Avenue después de comprar algunas flores para obsequiarle a su madre por su cumpleaños cuando el sospechoso la agredió por la espalda.

“Cuando estaba a punto de entrar me atacó un hombre. Me empujó muy fuerte, me golpee la cabeza con la puerta, no podía procesar lo que estaba pasando y mi cuerpo entró en shock. Seguí diciendo: ‘¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?'”, expresó la víctima.

En la grabación se puede observar al sospechoso cuando empuja a la hispana, quien cae al suelo provocando que tenga un golpe en la cabeza, pero sin soltar las cosas que llevaba en sus manos, entre ellos su bolso.

Después, se ve al sujeto cuando intenta arrebatarle el bolso. Juliana Murillo intenta retenerlo, pero finalmente el sospechoso consiguió quitárselo antes de escapar del lugar a bordo de un vehículo de color oscuro.

Murillo dijo que en su bolso llevaba su identificación, tarjetas de crédito y las llaves de su automóvil.

La mujer hispana dijo que, poco después, recibió una notificación que alguien intentó usar una de sus tarjetas de crédito para ingresar una cuenta de PayPal.

Posteriormente, una persona encontró el bolso de Murillo y la contactó para devolvérsela.

“Recibí una notificación de que intentaron usarlo… y luego, unos minutos más tarde, alguien lo devolvió. Lo encontraron tirado (el bolso)”, dijo la hispana.

Murillo sufrió algunas lesiones, entre ellas un hematoma gigante en la rodilla derecha, además de que su sensación de seguridad quedó destrozada.

“Nací y crecí en San Fernando. Soy hija, hermana, soy amiga, un ser querido y ningún ser querido debería pasar por esto. Fue inesperado. Fue simplemente traumático”, mencionó Juliana.

El Departamento de Policía de San Fernando dijo que este tipo de delitos es poco común de que ocurran en la comunidad.

“Es desgarrador ver el video, especialmente cuando una persona inocente es atacada de esa manera al azar. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para investigar este crimen“, dijo el teniente Walter Domínguez, del Departamento de Policía de San Fernando.

Juliana Murillo compartió su experiencia con la esperanza de que se puedan evitar incidentes similares con otras personas inocentes.

“Es una situación muy desafortunada y quiero que todos sean conscientes de que estén atentos y observen su entorno“, expresó la mujer hispana.

El Departamento de Policía de San Fernando solicitó que si alguna persona tiene información que pueda ayudar en las investigaciones, para que se comuniquen al 818-898-1267.

Si se desea presentar una denuncia de forma anónima, puede llamar a la línea directa de LA Regional Crime Stoppers al 800-222-8477, o en línea en su sitio web en este enlace.

La agresión en San Fernando ocurre casi inmediatamente después de otro ataque violento contra una mujer en Pasadena, cuando un sospechoso armado con un cuchillo se subió al vehículo de la víctima, a quien obligó a conducir hasta otro sitio donde la agredió sexualmente.

La mujer pudo defenderse de su atacante, quien logró escapar del sitio antes de que llegaran las autoridades. El sospechoso todavía no ha sido arrestado.

