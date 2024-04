Jonathan dos Santos renuncia a la selección de México y se enfocará en el América

El mediocampista del América Jonathan dos Santos confirmó su retiro de la Selección de México y enfocará todas sus baterías en el cuadro de las Águilas, cerrando con esto un ciclo que incluyó más de 50 partidos con el seleccionado azteca, entre ellos la participación en el Mundial de Rusia 2018 bajo las órdenes del colombiano Juan Carlos Osorio.

Jonathan Dos Santos, hermano del destacado delantero Giovanni dos Santos, dio a conocer su decisión este jueves al finalizar el entrenamiento del América de cara al compromiso de la fecha 16 vs. Pumas de la UNAM, el próximo sábado.

El destacado jugador de las Águilas, quien desde que tomó el mando del equipo, el brasileño André Jardine se afianzó como indiscutible titular del mediocampo, ya había anunciado el pasado mes de marzo sus intenciones de hacerse a un lado de la selección de México y este jueves ha ratificado sus intenciones de dejar el camino libre a las nuevas generaciones en el once azteca.

“Debo ser sincero, ahora mi prioridad es el América y así será de aquí hasta que me retire. No puedo negar que la selección me dio muchísimo, pero en este momento de mi trayectoria, con 34 años, creo que lo más oportuno debe ser brindarme al América. Tanto el presidente del equipo y la directiva me han demostrado apoyo, sin venir jugando un año y medio, y que me volvieron a renovar y que confiaron en mí”, dijo en zona mixta en las instalaciones de Coapa.

El mediocampista del América en una retrospectiva de los últimos 24 meses, aseguró que en sus horas más bajas, cuando no tuvo acción casi año y medio en la alineación del América, tanto el presidente como la propia directiva no dejaron de confiar en mi y decidieron renovar mi contrato.

“Estoy agradecido y por eso decidí no ir a selección, es cierto que tuve contacto con Jimmy, les comenté mi sentir que no era el momento, aparte, hay una gran selección, grandes jugadores, siento que yo no tengo nada que hacer, ahí están en un gran proceso”, argumentó.

Jonathan dos Santos expuso que la idea del próximo Mundial 2026 en México seduce a cualquiera, pero también dijo que es momento de analizar prioridades y en este sentido destacó que el América en este momento está en primer lugar.

Jonathan dos Santos enfocará todas sus baterías en el América al cerrar el capítulo del América Foto: Etzel Espinosa/Imago7.

“No sé si llegue al Mundial sinceramente, no lo tengo en mis planes. Siento que en Selección mi posición está más que cubierta y no quiero cortar el proceso de los jóvenes, mi prioridad es el América y voy a dar todo por estos colores”, expuso.

El americanista sumó con la Selección de México 57 partidos y anotó cinco goles, números con los cuales se dijo satisfecho de haber defendido la camiseta azteca y que es momento de dar espacio a nuevas generaciones.

