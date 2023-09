Jonathan Dos Santos revela que pensó en el retiro durante la etapa de Fernando Ortiz en el América

Jonathan Dos Santos reveló que pensó retirarse del fútbol en el América durante la gestión de Fernando Ortiz luego de sentirse que no era considerado por el cuerpo técnico del entrenador argentino.

El mediocampista mexicano detalló que fue un año complicado y que se sintió apartado del club hasta la llegada de Jardine al América esta temporada.

“Siempre estar en el foco de las cámaras y la prensa a no tener ese foco fue difícil. Hasta pensaba en retirarme. Si te soy sincero, después de mi contrato con el América pensaba que jugaba medio año o un año más y me retiraba, pero ahora no quiero (risas)”, expresó Dos Santos sobre su situación en el club.

Dos Santos ha jugado en todos los partidos del Apertura 2023 de la Liga MX que tiene al América en la primera posición del torneo.

“Estoy disfrutando del fútbol, dentro y fuera del campo”, remató el menor de los Dos Santos desde las instalaciones de Coapa.

Jonathan Dos Santos comentó que estaba acostumbrado a estar en el ojo público de los medios de comunicación, pero al no jugar no tenía ganas de responder a la prensa.

“Fue difícil no jugar y no quería hablar con la prensa porque no jugaba y no había estado en esa situación donde nadie pregunta por ti o no me daban bola. No tenía rencor, pero para mi salud mental era muy bueno el hecho de dejar la prensa al lado”, explicó.

El jugador del Club América aprovechó para agradecer a Jardine y al presidente del club, por darle la confianza para seguir y tomarlo en cuenta en la búsqueda de un nuevo título para los azulcrema.

“Yo estoy feliz. Me han cambiado la vida estos últimos tres o cinco meses con la llegada de Jardine, le agradezco su confianza y del presidente que no quiso que me fuera del club. Todo llega en el momento adecuado. Estuve trabajando muchísimo este año y medio”, manifestó.

Sigue leyendo:

– Tigres de la UANL vs. Los Angeles FC: la Campeones Cup dejó un par de encontronazos sobre la cancha

– Tigres no sabe perder finales: vence a LAFC en penaltis para levantar la Campeones Cup con Nahuel Guzmán como héroe

– Dueño de las Chivas estaría enojado por la renovación de Alan Pulido con el Sporting Kansas City