La Casa de los Famosos: Ariadna Gutiérrez admite que Telemundo censuró su pelea con Maripily Rivera

Los rumores eran ciertos: Dentro de La Casa de los Famosos, Ariadna Gutiérrez y Maripily Rivera vivieron una de las discusiones más fuertes del reality show y la producción de Telemundo la censuró.

En su salida, Serrath había mencionado la pelea y escribió en su cuenta de X, antes Twitter, que se quedó sorprendida de las pocas cosas que muestran la transmisión 24 horas.

En el programa de Enrique Santos, la primera finalista del Miss Universo 2015 explicó que sí sostuvo una fuerte discusión con Maripily Rivera.

“Maripily y yo estuvimos a punto de un enfrentamiento físico, pero eso nunca salió en las cámaras”, fueron parte de sus palabras.

¿Qué pasó entre Maripily Rivera y Ariadna Gutiérrez?

Antes de la salida de Lupillo Rivera del Cuarto Tierra, Maripily decidió jugar de forma independiente. La boricua se molestó cuando insinuaron que ella debía enfrentarse a otros jugadores en el SUM.

Desde ese momento, comenzó la enemistad de las dos. Gutiérrez la acusó de hacer bullying a los miembros de la casa, de ser soberbia y humillar a otros. Por su parte, Maripily la llamó “chapeadora”, término usado en Puerto Rico para referirse a mujeres que usan a los hombres por su poder, dinero o estatus social.

En ese entonces, Rivera creía que la colombiana estaba iniciando un romance con el cantante de ‘Grandes Ligas’, rumor que se aclaró días después por la disputa entre el cantante y el influencer mexicano.

Después de la salida de La Divaza, la puertorriqueña se acercó al cuarto y decidieron perdonarse. Por esa razón, regresó a jugar con Tierra.

Gutiérrez y Rivera se perdonaron dejando atrás ese grotesco episodio de ‘La Casa de los Famosos’.

¿Hubo agresión física en la pelea?

En TikTok, Serrath contó “Al parar esa pelea Ari estaba tan efusiva en ese momento que yo paro y entro entre las dos… Ella me pega en el busto, me jaló a mí también y me salieron unos moretones”.

De acuerdo con su declaración, la pelea llegó hasta el punto de agresión física, pero La Divaza, en un video publicado en YouTube, desmintió esta información.

Divaza explica que la Pelea de Maripily y Ariadna no pasó, así que se le cae la mentira a Serrath? #LCDLF4 pic.twitter.com/tH8dhB75gY — Julian Gonzalez Tovar (@FJGT06) April 17, 2024

“Estoy viendo a demasiada gente preocupada porque Ariadna y Maripily se pelearon y cortaron las cámaras… Maripily empezó a gritar y Ariadna también, las dos se alzaron… Ah porque Maripily mandó a callar a Ariadna. No pasó a los golpes, sí gritaron, pero eso fue una cosa que no pasó”, expresó el influencer venezolano.

¿Qué pasó con el Cuarto Tierra?

Lupillo Rivera armó un nuevo cuarto con Agua. Su primera estrategia como líder funcionó, ya que Ariadna Gutiérrez fue la habitante eliminada.

Dicha situación, hizo que el Cuarto Tierra se quedara con tres personas: Clovis Nienow, Maripily Rivera y Rodrigo Romeh.

En esta semana, nuevamente, están nominados los tres miembros de Tierra y se enfrentarán a Alana Lliteras y Paulo Quevedo.

Seguir leyendo: