Neymar insultó a un seguidor de Mbappé en las redes sociales por su actuación ante el FC Barcelona

En medio de tiempos de celebración y mucha algarabía por el pase a las semifinales de la Champions League del París Saint Germain luego de derrotar al Fútbol Club Barcelona, un enfrentamiento inesperado ha surgido entre dos antiguos compañeros en la entidad parisina: el brasileño Neymar y el delantero francés Kylian Mbappé.

Lo que comenzó siendo una celebración de la victoria por el PSG en partido donde Mbappé fue el líder del equipo al haber anotado par de goles, se convirtió en una batalla de las redes sociales dejando al descubierto lo que pudiera ser considerado como viejos problemas dentro del vestuario del equipo francés.

¿Qué fue lo que sucedió?

Toda la controversia comenzó cuando una publicación realizada en la cuenta de Instagram por el usuario @fiqueiputomesmo_, que capturó al jugador de la selección nacional de Francia abrazando al brasileño Raphinha con una descripción sugestiva. La publicación en cuestión llevaba el siguiente escrito: “Mbappé mostrando una vez más que es una persona maravillosa, sin embargo, el villano de una historia no contada”. Este comentario provocó una respuesta totalmente directa y sin tapujo alguno por parte de Neymar, quien no dudó en expresar su opinión sobre su ex compañero de equipo.

Neymar sin ningún tipo de filtro decidió expresarse

Con un comentario bastante fuerte y que encendió las redes sociales mucho más, el ex jugador del París Saint Germain y el Fútbol Club Barcelona lanzó una provocación en portugués acusándolo de ser un “chupa hu3v0s de gringo”. En otra secuencia del vídeo, se pudo ver como el delantero francés estaba con el defensa central culé, el uruguayo Ronald Araújo: “La verdad es que Mbappé tiene ‘espíritu competitivo’ pero la gente confunde a un hombre que quiere ganarlo todo con un malo”, agregó la publicación, que ahora le ha estado dando la vuelta al mundo por la intervención de Neymar.

Neymar tiene historia con estos ataques contra Mbappé

Entre el delantero brasileño y el francés existe historia por parte de ‘Ney’, quien ha atacado anteriormente por las redes sociales al hoy en día aún jugador del club parisino. A mediados de febrero del año en curso, le dio un me gusta/like a una publicación crítica hacia el ex jugador del AS Mónaco en el pasado.

El posteo en cuestión afirmaba que Mbappé había comenzado a sentirse aparado de la dinámica del club una vez que el mismo comenzó a mejorar y amenazó con dejar el equipo en aquel entonces: ‘’Ningún jugador debe ser superior a una institución. El PSG, un ejemplo de gestión futbolística. Supieron reunir a los mejores jugadores y tenían el mejor equipo del planeta. Cuando el equipo empezó a funcionar bien, el ego de ‘cierto francés’ empezó a perturbar el ambiente. Mbappé empezó a sentirse excluido, la mayoría del equipo hablaba español y él amenazó con dejar el equipo”.

“Cuando el equipo empezó a rendir bien, el ego de ‘un tal francés’ empezó a perturbar el ambiente”, y “Para no perder a su preciado, el PSG empezó a vender a los jugadores que no estaban de acuerdo con el pensamiento de Mbappé y trajo a los jugadores franceses que quería”, fueron otras consideraciones que estaban en la publicación a la que Neymar le dio un like y comenzó un revuelo de opiniones y de teorías.

Actualmente Neymar se encuentra en fase de recuperación luego de haber sido intervenido quirúrgicamente de una de sus rodillas por una grave lesión y hace vida en la Saudi Pro League de Arabia Saudita, mientras que Mbappé continúa enfocado en lo que será la semifinal de la Champions League, donde el PSG deberá hacer frente al Borussia Dortmund de Alemania.

