Érick Gutiérrez expone las dificultades que afrontan los mexicanos al llegar a Europa

Érick Gutiérrez fue uno de los mexicanos que militaba en Europa que decidió volver a la Liga MX. Luego de haber jugado más de cinco años en el Viejo Continente, el azteca regresó a México para uniformarse con las Chivas de Guadalajara. Desde su experiencia, Gutiérrez explicó las dificultades de jugar en el fútbol europeo.

Con tan solo 28 años, Érick Gutiérrez decidió poner fin a su etapa en el fútbol europeo. Se preveía que el joven mediocampista aún tenía madera para jugar en el Viejo Continente. Sin embargo, el futbolista de las Chivas de Guadalajara considera que una edad como la suya ya es complejo hacerse con un puesto en aquellas latitudes.

“Tener 26 o 27 es edad grande para Europa, es arriesgarte y saber que vas a pasarla mal, tienes que mantenerte, hacerte fuerte, hay que tratar de irse más jóvenes”, dijo Gutiérrez para TUDN.

¡CAMPEÓN EN LA COPA DE LOS PAÍSES BAJOS! 🏆 🇳🇱



Erick Gutiérrez anotó en la victoria del PSV 2-1 frente al Ajax de Edson Álvarez 🇲🇽 🔝https://t.co/3kGw7M0lFj pic.twitter.com/fECXjgQe1e — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 17, 2022

El cambio de mentalidad para un mexicano

En las últimas semanas se han expuesto las razones por las que los futbolistas mexicanos llegan cada vez menos al fútbol europeo. Érick Gutiérrez explicó que el cambio de cultura y las formas diferentes de concebir el fútbol son factores que afectan la adaptación de los mexicanos a esos nuevos retos.

“No es nada sencillo, en mi caso jugaba todo en Pachuca y uno piensa, voy a llegar y jugar, me fui y no jugué un año y medio o dos, después terminas jugando pero no es sencillo… cuesta el tema de intensidad, adaptación, otra cultura, se trabaja totalmente diferente, fútbol muy rápido“, agregó.

Érick Gutiérrez dejó los Tuzos del Pachuca para firmar por el PSV Eindohven en 2018. En su etapa en el fútbol neerlandés, el azteca jugó 142 partidos. Durante esa cantidad de encuentros Gutiérrez marcó 12 goles y concedió 12 asistencias en más de 8,000 minutos sobre el césped.

🏆🇲🇽 MEXICANO CAMPEÓN 🏆🇲🇽



😍 Erick Gutiérrez, 100% consolidado con el PSV Eindhoven, y la KNVB Beker 🇳🇱⚽️ tras derrotar en la final al Ajax de Edson Álvarez 👏 #CentralFOX pic.twitter.com/SQPouymsJc — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 17, 2022

