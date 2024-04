Pato O’Ward está ansioso por recibir la llamada de la Fórmula 1: “Soy más que capaz de estar”

El piloto mexicano Pato O’Ward tratará de destacarse este fin de semana en una de las carreras más importantes y tradicionales de la serie IndyCar y en general del país, el Gran Premio de Long Beach.

Ganar en Long Beach, igual que en las Indy 500 -donde O’Ward fue segundo hace un par de años-, son metas para el hombre de 24 años originario de Monterrey, quien también aspira a pelear por el campeonato de la IndyCar con el equipo Arrow McLaren. Acabó en 4o. lugar el año pasado igual que en 2020 y fue 3o. en 2021.

Pero en una charla reciente con La Opinión, Pato O’Ward reveló su ilusión de brincar a la máxima categoría del automovilismo: la Fórmula 1. Él se siente listo y dice que solo le hace falta un voto de confianza más. O’Ward, de hecho, es el piloto de reserva del equipo McLaren.

“La Fórmula 1 me sigue coqueteando… Lo que más me da como ansia es que como que me sigue coqueteando, me sigue jalando, jalando”, dijo O’Ward. “Pero yo también estoy contra tiempo, ya tengo 24 años. Yo creo que tengo dos, máximo tres años para que esa puerta se abra… Si nadie te abre esa puerta, nunca vas a tener esa oportunidad. Alguien tiene que creer en ti”.

Pato O’Ward ya estuvo a punto de debutar en la F1 con Red Bull

Pato O’Ward ya estuvo muy cerca de correr en la F1. Fue en 2019 con Red Bull, el equipo en el que ahora brilla su compatriota Sergio “Checo” Pérez, el subcampeón mundial. Desafortunadamente, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) no le concedió a O’Ward la llamada “Súper Licencia”, que es un requisito para correr en la F1, al no validarle el campeonato de la serie Indy Lights de 2018, según explicó el propio O’Ward.

“Yo ya he hecho todo lo que necesito para poder entrar a Fórmula 1. Tengo mi Súper Licencia. Todos los tests y pruebas que he tenido con el carro de Fórmula 1, pues no me han bajado del carro porque he hecho un buen trabajo”, comentó O’Ward, quien por ahora se propone cumplir sus sueños en IndyCar y estar listo si la oportunidad de la F1 llega.

Pato O’Ward (izq.), del equipo Arrow McLaren, fue segundo en la primera fecha de la serie IndyCar 2024 en St. Petersburg, Florida detrás de Josef Newgarden (centro). Scott McLaughlin fue tercero. /Foto: Mike Carlson/AP

Muy seguro de sí mismo, Pato O’Ward cree que si le llega la llamada de la F1, no la desaprovechará.

“Yo siempre lo he dicho: yo sé que soy más que capaz de estar en Fórmula 1. Yo he corrido con muchos de los que están dentro de la parrilla, yo sé qué es correr contra ellos y no me cabe la menor duda que tan pronto me den esa oportunidad no me van a bajar de ese auto”, explicó O’Ward. “El problema es cuándo te la van a dar”.

Un triunfo en Long Beach le daría gran impulso a Pato O’Ward

O’Ward buscará su primer triunfo en Long Beach en la carrera de este domingo (12 pm Pacífico). En la primera fecha de la temporada fue segundo lugar en St. Petersburg, Florida.

Long Beach es un Gran Premio muy prestigiado, fundado en 1974. Se trata de la mayor carrera del automovilismo deportivo en California y es considerada la más importante del país en cuanto a circuitos callejeros.

Quienes vean correr a Pato O’Ward a bordo de su Arrow McLaren con el No. 5 en el siempre atractivo circuito de la ciudad portuaria del sur de California podrían estar viendo al siguiente mexicano en llegar a la F1. El circuito de Long Beach, por cierto, no es nada sencillo.

“Me siento muy afortunado de estar en la posición en la que estoy porque tengo oportunidades de ganar la Indy 500, ganar el campeonato IndyCar”, admitió O’Ward. “Muchos otros pilotos no tienen esa oportunidad de tener ese reto en dos categorías diferentes. Entonces, aprovechar la oportunidad y desarrollarte más como piloto para ser mejor”.

