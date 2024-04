Peso Pluma rompió su primer récord Guinness por ser el artista más visto en YouTube

El exponente de los corridos tumbados, Peso Pluma, sigue pisando fuerte en la escena musical a nivel global y su nuevo récord Guinness lo comprueba. Y es que recientemente se reveló que el intérprete de “Lady Gaga” y “La People” ya forma parte del libro de récords mundiales gracias al éxito obtenido durante el último año de su carrera.

Es así como el famoso y su agrupación ha sido reconocido por los Guinness World Records como el artista más visto en YouTube durante el año 2023, dejando atrás a artistas como: Bad Bunny, Shakira, J Balvin, Karol G, Maluma, Rosalía y Grupo Firme, por mencionar algunos.

De acuerdo con la organización, este récord se rompió gracias a las más de 8,500,000 millones de visualizaciones acumuladas en la plataforma YouTube, algo sin precedentes para un artista de raíces latinoamericanas.

Durante el anuncio, el equipo de Guinness celebró la versatilidad del cantante a nivel musical, pues no solo ha puesto en alto al regional mexicano, también se ha atrevido a experimentar en otros géneros musicales.

Al día de hoy Peso Pluma ostenta un titulo de Guinness World Records por ser el artista latino más visto en Youtube con más de 8.500 millones de visualizaciones en 2023.https://t.co/47iovzYGxz — Guinness World Records LatAm (@gwr_es) April 16, 2024

“Este talentoso intérprete ha venido ganando reconocimiento y popularidad a través de los últimos años (…) Peso Pluma se ha atrevido a explorar su música con distintos géneros haciendo colaboraciones con destacados artistas de talla mundial como Karol G, Bizarrap, Bad Bunny, Annita”, se lee en el comunicado.

Por su parte, el cantautor de nombre Hassan Emilio Kabande Laija no se toma a la ligera este tipo de reconocimientos, al contrario, los abraza con la certeza de que todo lo que haga puede ser un parteaguas para dar visibilidad a su natal México.

“He sido parte de una revolución de la música mexicana como Pancho Villa o Porfirio Diaz… Me ven muchos niños y muchos van a querer ser como yo. Eso lo veo en parte como una responsabilidad de sembrar una semillita para que más mexicanos batallen por sus sueños y no por sus problemas”, indicó hace unos meses en entrevista con el medio “El País”.

Seguir leyendo:

• Peso Pluma fue captado con una misteriosa chica en Coachella

• Así fue el primer día de Peso Pluma en Coachella 2024: Invitó a Becky G y a Arcángel

• Peso Pluma, Farruko y otros artistas actuarán en la entrega de los Latin American Music Awards