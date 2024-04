¿Problemas en Barcelona? Ronald Araújo responde Gundogan tras crítica sobre su expulsión

Ronald Araujo respondió las críticas de su compañero, Ilkay Gündogan, por la acción que acabó con la expulsión del uruguayo contra el Paris Saint Germain en Champions League.

El central uruguayo aseguró que él tiene “códigos y valores” que considera que “hay que respetar”.

“Prefiero guardarme para mí lo que pienso. Tengo códigos y valores que creo que hay que respetar”, respondió Araujo al ser preguntado por las palabras del internacional alemán, quien, tras el partido.

La expulsión del central del FC Barcelona condicionó al equipo español durante gran parte del partido que terminó con la eliminación en cuartos de final ante Kylian Mbappé y el PSG.

VÍDEO | Araujo responde a las críticas de Gundogan por su expulsión ante el PSG 🗣️⬇️ pic.twitter.com/N75EOobUhd — EFE Deportes (@EFEdeportes) April 18, 2024

El futbolista azulgrana realizó estas declaraciones en la presentación de la 19ª edición del libro ‘Relatos Solidarios del Deporte’, del que es padrino junto al jugador del Girona Cristhian Stuani.

¿Qué dijo Ilkay Gundogan sobre la expulsión de Araujo?

Ilkay Gundogan fue uno de los jugadores más críticos tras la eliminación del Barcelona en Champions.

El alemán respondió a la pregunta de qué le había parecido la falta de Araújo y afirmó que perder a un hombre aniquiló el encuentro.

“Si comete ahí falta es tarjeta roja. No he visto la repetición, pero en este tipo de momentos cruciales debes estar seguro que llegarás al balón. Yo prefiero conceder el gol o dejar el portero mano a mano porque perder a un hombre tan temprano te aniquila el partido”, dijo Gundogan.

Por su parte, Araújo recalcó que la jugada es 50% del árbitro y que es algo totalmente fortuito.

El jugador charrúa habló por vez primera de la jugada que decantó la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones a favor del equipo parisino, que remontó el 2-3 de la ida con un 1-4 en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Los cuatro goles del PSG llegaron después de la expulsión de Araujo.

“Esa jugada es fortuita; es al 50%. Si el árbitro no cobra falta no pasa nada, si la cobra me tiene que expulsar”, reflexionó el internacional uruguayo, quien admitió estar “triste” por la eliminación de la ‘Champions’.

