‘Queremos un mejor contrato’, dicen conserjes de edificios de oficinas en Los Ángeles

Por abrumadora mayoría, más de 20,000 conserjes que limpian miles de edificios de oficinas, estudios y campus tecnológicos y biotecnológicos más grandes de California votaron a favor de una huelga, a partir del 6 de mayo, tras denunciar prácticas laborales injustas y lo que llamaron “un insulto” sobre los aumentos salariales propuestos por numerosas empresas.

El paro laboral incluirá a 1,200 conserjes del condado de e Orange; 2000, de Sacramento; otros 2,000 de San Diego; 6,000 de San Francisco y 8,500 conserjes de Los Ángeles, Todos ellos están afiliados al sindicato SEIU United Service Workers West (USWW).

Con su contrato a punto de expirar el 30 de abril, al menos 1,200 conserjes invadieron las calles de Century City y provocaron un caos de tráfico vehicular entre la Avenida de las Artes y el bulevar Santa Mónica, donde se encuentra el bastión de las compañías que, dicen, los explotan y donde hace 34 años fueron repelidos a golpes por la policía de Los Ángeles cuando pretendieron silenciar sus protestas.

“Queremos un mejor contrato”, expresó José Ángel, un conserje nacido en Usulután, El Salvador. “Es una miseria lo que nos ofrecen; apenas 25 centavos”.

David Huerta, presidente del SEIU-USWW. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Los miembros de la unión , que en su mayoría son mujeres inmigrantes denuncian cargas de trabajo abusivas y una industria que las explota y abusa de ellas en función de su estatus migratorio.

“¡Un daño contra uno! ¡Un daño contra todos!”, gritaron los manifestantes que se congregaron en la intersección de la transitada Avenida de las Estrellas y Galaxy.

“Yo voté a favor de la huelga”, dijo Ricardo Contreras, un trabajador de Valencia Mall. “Lo hice porque con la unión podemos mantener nuestros beneficios de un salario regular y vacaciones”.

Del trabajo que ha hecho durante los 10 años, Ricardo se quejó de la sobrecarga física que se requiere, y que ha ocasionado lesiones a algunos de sus compañeros.

Trabajan lastimados y medicados

De hecho, un estudio reciente realizado por el Departamento de Relaciones Industriales de California destaca las condiciones que enfrentan los conserjes en el trabajo, incluido el hecho de que aproximadamente una tercera parte de los conserjes en California resultaron heridos en el trabajo el año pasado.

Fueron miles los participantes en la manifestación del jueves en Century City. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

El informe evalúa las asociaciones entre la carga de trabajo físico, tensión laboral, y salud física y mental adversa.

Entre los resultados adversos para la salud física de los conserjes se destacan: Dolor severo en diversas regiones del cuerpo: cuello, hombro, codo. mano, muñeca, espalda, cadera, rodilla y tobillo.

Para mitigar los efectos de la sobrecarga laboral o lesiones, muchos usan analgésicos regularmente para calmar el dolor.

“La mayoría de nosotros, casi un 70% estanos medicados por dolores en nuestros brazos y articulaciones”, dijo Martha Mejía, una mujer mexicana de 40 años. “Muchos hemos sido operados porque tenemos un trabajo que nos está acabando definitivamente”.

“Nos vamos a ir a huelga para que los dueños de los edificios limpien sus baños, y para que saquen su basura a ver qué es lo que se siente”, dijo la señora Mejía, originaria de la Ciudad de México. “Nosotros somos como esclavos modernos y somos explotados dentro del lugar del trabajo. No es justo que vivamos y vayamos a trabajar solamente por el impulso de tomar nuestros medicamentos para el dolor”.

“No somos esclavos de nadie”: David Huerta

David Huerta, presidente del SEIU-USWW, declaró a La Opinión que, aun cuando se mantienen las negociaciones contractuales con las compañías, una huelga puede evitarse.

“Todo depende el empleador, ahorita solo está poniendo en la mesa [aumentos de] 25 centavos por hora y 5 centavos para [los conserjes de] San Diego; tampoco han puesto un paquete autonómico para el norte de California”.

Agregó que “el tiempo es urgente y nosotros estamos negociando en buena fe, pero al final del día, si no tenemos sueldos dignos, si no tenemos los beneficios para proteger la salud de nuestras familias, con un retiro digno y trabajo sostenibles, vamos a hacer huelga porque no somos esclavos de nadie, y lo que ofrecen es un insulto”.

Huerta precisó que los trabajadores luchan por la dignidad, respeto y justicia que merecen.

“Somos trabajadores, inmigrantes que vienen a este país a luchar por algo mejor. Nosotros no estamos aquí para ser mano de obra barata para esos millonarios”.

Destacó que, si California representa la quinta economía del mundo, debería reflejarse en los sueldos y beneficios de la membrecía de trabajadores del SEIU-USWW.

Sin servicios de limpieza

Los conserjes se encuentran actualmente en negociaciones contractuales con el empleador de limpieza más grande de California, incluidos ABM, Metro Services, SBM Site Services, Service by Medallion, Allied Universal, DMS, Spencer Building Maintenance, United Building Maintenance, AUJS, Peerless, Merchants & Servicon.

La cadena ABM, una de las principales que se vería afectada con la huelga no respondió antes del cierre sobre la forma en que operaria si el paro laboral surte efecto .

Si la huelga entra en vigor el 6 de mayo, miles de edificios de oficinas, campus tecnológicos y estudios en las ciudades más grandes de California podrían quedarse sin servicios de limpieza.

Las negociaciones contractuales continuarán durante las próximas semanas. Los conserjes de Los Ángeles y el Área de la Bahía están luchando por cargas de trabajo seguras y por alcanzar los $25 por hora durante los próximos cuatro años.

Durante décadas, el movimiento Justicia para los Conserjes ha estado luchando para limpiar una industria plagada de abusos y explotación.

La violación, el abuso sexual y el abuso físico son comunes porque los contratistas se aprovechan de los trabajadores inmigrantes y de su estatus.

Si bien los conserjes han obtenido importantes victorias, incluidas protecciones contra el robo de salarios y la primera legislación del país para combatir la agresión sexual (AB 1978 y AB 2079), su lucha continúa.

Sacrificio para ganar

Milagro Climaco, su esposo Alexander Vázquez y su hijo Matthew A. López marcharon como familia en la defensa de sus derechos.

Sin embargo, Milagro, quien apenas tiene un año como conserje, dudaba si apoyar o no la huelga. Tenía temor de ser despedida de su trabajo y la creencia errónea de que sería desafiliada del sindicato.

“Me pagan más o menos [$20 por hora], pero con eso no alcanzo para cubrir el costo de vida tan caro en la actualidad”, manifestó. “Mi trabajo es temporal y lo que he visto es que a mucha gente le están recortando las horas de trabajo”.

Además de Los Ángeles, hubo marchas de protesta simultáneas en San Diego, Newport Beach y San José.

“Sabemos que las corporaciones tienen demasiada avaricia y siempre van a tratar de buscar como pagar menos”, dijo el concejal de Los Ángeles, Hugo Soto-Martínez. “Mi madre [Angelita Martínez Pérez] también fue conserje y por eso mi respaldo a la lucha de los trabajadores”.

Consciente de que se avecina un probable paro de labores, Soto-Martínez analizó que, en momentos donde el costo de vida y del alquiler es demasiado elevado “será muy difícil”.

“Es un sacrificio tremendo; no es algo que se hace en una manera muy sencilla. Todos tienen que hablar con sus familiares, con sus hijos y, ahorrar dinero sabiendo que el sacrificio que van a hacer”, subrayó.

“Pero yo sé que cuando ganan, si es que se van a huelga y obtienen lo que quieren, su sacrificio va a ser recompensado muchas veces más”.