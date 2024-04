¿Quién es Andriy Lunin, el héroe inesperado del Real Madrid ante el Manchester City?

El Real Madrid volvió a dar pruebas de toda la calidad y nivel que tiene actualmente como uno de los clubes más grandes de toda Europa, en lo que fue su actuación y victoria en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League luego de imponerse por la vía de los penales al Manchester City en duelo que se llevó a cabo en las instalaciones del Etihad Stadium, casa del equipo británico.

La eliminatoria quedó igualada a 4 goles por banda y fueron necesarios los tiros penales para definir al ganador que ahora deberá enfrentar en semifinales al Bayern de Múnich. Pero la verdadera figura de la noche blanca fue para el portero del club merengue, Andriy Lunin quien fue el héroe de la jornada con dos tapadas en la tanda de penales ante Bernardo Silva y Mateo Kovacic.

Una actuación impresionante para Lunin

El portero de 25 años de edad demostró mucha seguridad y confianza en cada uno de los remates que pudo detener y también en su rendimiento en general en los cuartos de final ante el City.

Finalizado el partido, Andriy Lunin reveló la estrategia que utilizó para poder contrarrestar el disparo de Bernardo Silva y además dejó en claro que el City tenía 3 jugadores que podían llegar a patear directo al medio y el portero debió elegir en qué momento hacerlo: “Preparamos todos los que se quedaron para lanzar y había que arriesgar con uno. Menos mal que (el de Bernardo) salió bien. En uno había que quedarse en el centro”, manifestó entre risas el joven guardameta.

“Estoy agotado. Es el primer partido así en mi carrera. 120 minutos con esta exigencia. Pero muchas gracias al equipo que ha corrido, peleado”, profundizó. Y agregó: “En estos partidos hay que sufrir. No siempre se puede tener el balón, no siempre se puede ser el mejor equipo en el campo. Para mí es una gran experiencia. Y el equipo hizo un esfuerzo grandísimo”.

Los comienzos del ucraniano

Lunin dio sus primeros pasos de juego en su nación de origen. El Metalist fue el club que le dio su primera oportunidad en sus Inferiores hasta que se marchó en 2015 a la Sub 19 del Dnipro. Lunin consiguió debutar en la Primera División con 17 años en octubre de 2016 ante el Karpaty y se convirtió en una pieza irremplazable.

Dmytro Mykhaylenko, quien para ese entonces hizo las de su entrenador, no tuvo problemas en elogiarlo luego de lo que fue su primer partido en primera: “Conozco a Andriy desde que tenía diez años, he seguido toda su carrera. Así que no me sorprendió su confianza en el campo. No jugó a menudo con las reservas, pero sabíamos de lo que era capaz y confiamos en él para jugar en el primer equipo. Nos agradó su debut. El equipo sintió que fueron respaldados por un portero que juega bien con sus pies, se compromete con confianza y da señales para su defensa”.

A mitad de 2017, puso rumbo hacia el Zorya Lugansk y solo jugó allí una temporada en esa entidad. Serhiy Rafailov, el CEO del equipo anunció que había “atraído el interés de clubes incluso más grandes que Liverpool e Inter”. Finalmente fue vendido al Real Madrid de España en una cifra de 8.500.000 de euros (poco más de $9.000.000 millones de dólares), que apostó en su futuro con 19 años de edad.

🤯 This Andriy Lunin save was insane. pic.twitter.com/T300xDZYU6 — Madrid Zone (@theMadridZone) April 18, 2024

Debut con la selección absoluta de Ucrania

Su llegada al Real Madrid llegó muy cerca de lo que fue su debut en la selección absoluta de Ucrania, siendo el portero titular en un partido amistoso contra el seleccionado de Arabia Saudita, en duelo que culminó igualado a un gol en marzo de 2018. Además, fue miembro clave del equipo Sub 20 que disputó la Copa del Mundo en Polonia 2019 ganando el Guante de Oro por haber sido el mejor portero de dicha competición.

Si bien estuvo teniendo grandes actuaciones, no tenía cabida en el Real Madrid, por lo que tuvo que ser cedido a equipos como el Leganés, Real Valladolid y Real Oviedo en pro de conseguir más minutos de juego y experiencia. Durante su estancia en los clubes antes mencionados acumuló 10 vallas invictas en 29 partidos disputados. Se vestiría de blanco una vez más y debutó en la eliminación contra el Alcoyano, equipo de ascenso en la tercera ronda de la Copa del Rey.

Ganador nato

El ucraniano pudo sumar rodaje en los últimos tiempos gracias a la lesión del belga Courtois en donde participó en un total de 44 partidos en seis años en la Casa Blanca. Su paso está marcado por haber conseguido ganar un total de siete títulos (1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España).

Su equipo posee la portería menos goleada en LaLiga con 20 goles recibidos y este domingo tendrá una prueba de fuego, ya que estará haciendo frente al FC Barcelona en una nueva edición de ‘El Clásico’.

Toni Rüdiger moment for Real Madrid. 🤯 pic.twitter.com/CrWO7oDqb4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2024

