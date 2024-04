Alexis Vega resta importancia a beber cerveza en un partido: “Fue un poco de show”

Alexis Vega, delantero del Toluca, contrario a lo que pudiera pensarse de algún tipo de arrepentimiento por haber bebido un vaso de cerveza durante las acciones del duelo donde Toluca goleó 1-5 a Atlético San Luis, le restó importancia al suceso antideportivo y lo definió como:”Parte del show en el festejo de uno de los goles que anotamos”.

Entrevistado por la cadena TUDN, Vega expuso que: “Uno va y festeja los goles, la gente hace su papel, es algo con lo que tengo que lidiar siempre, no me preocupa ni me molesta en lo mínimo, hago un poco de show, si le tome un poquito y es parte del juego”.

Sin duda una actitud inesperada para un jugador cuyos antecedentes han estado salpicados de hechos antideportivos, tanto dentro como fuera del terreno de juego y que en el torneo pasado le costó su salida de las Chivas del Guadalajara junto con Christian “Chicote” Calderón, por haber ingresado a personas extrañas a la concentración del equipo tapatío en un hotel de Toluca.

Por esa razón, Vega prefirió minimizar el hecho y referirse al excelente momento futbolístico que atraviesa con los “Diablos Rojos” del Toluca, donde el técnico Renato Paiva le encontró una nueva posición en el eje del ataque en donde ha logrado anotar seis goles después de un inicio lento con los demonios del Estado de México.

“Creo que he venido trabajando muchísimo, es gracias a mis compañeros que me han apoyado mucho, estoy jugando en una posición más cerca de la portería, en mis inicios fui centro delantero, no desconozco la posición y tengo el olfato que me caerán las pelotas para anotarlas”, aseveró Alexis Vega, quien también mandó un mensaje a las Chivas al reconocer que quiere demostrarles que se equivocaron en darlo de baja.

Detrás de esta acción de la cerveza en el duelo de la jornada 16, quedan en la carrera de Alexis Vega un sinfín de hechos polémicos que han afectado su carrera. Entre los más significativos aún se recuerda la celebración con Uriel Antuna consumiendo bebidas alcohólicas en pleno auge de la pandemia del COVID-19, violentando los protocolos de sanidad que impusieron las autoridades del gobierno y acataron los equipos de la Liga MX.

Alexis Vega festejó a lo grande su gol contra Atlético de San Luis donde justificó el beber cerveza durante las acciones del juego de la fecha 16 del torneo Clausura 2024. Foto: Sebastian Laureano Miranda/Imago7.

Otro caso lleno de controversia también fueron las burlas en redes sociales contra el Atlas en la liguilla del torneo Clausura 2023, donde también en donde después de un clásico vs. Chivas se le vio festejando en un sitio público con bebidas alcohólicas de por medio.

Finalmente, quedó el asunto con el Chicote Calderón, que le costó su salida de Chivas y ahora con la cerveza en la cancha del estadio Alfonso Lastras.

Seguir leyendo:

-La esposa de Alexis Vega le entra a la polémica entre su marido y Chivas

-Alexis Vega acostumbrado a justificarse de sus indisciplinas

-Alexis Vega regresó a lo grande con Toluca