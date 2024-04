Giancarlo Esposito, de Breaking Bad, reveló  que consideró terminar con su vida para ayudar a su familia

Antes de interpretar al temido Gus Fring en Breaking Bad, Giancarlo Esposito no le iba muy bien económicamente. Tenía muchas deudas y estaba desesperado, a tal punto que consideró terminar con su vida.

En una entrevista en el show Jim & Sam, el actor contó que en 2008, antes de que Breaking Bad le salvara la vida, estaba en total bancarrota. Al ser consultado sobre cómo lidió con esa difícil situación, Esposito reveló que consideró planear su muerte para que su familia pudiera cobrar el dinero del seguro.

“En mi cabeza la única salida fue: ‘Oye, ¿te dan un seguro de vida si alguien se suicida? ¿Consiguen el pan?’ Mi mujer no tenía ni idea de por qué preguntaba estas cosas. Empecé a maquinar. Si conseguía que alguien me matara, muerte accidental, (mis hijos) cobrarían el seguro. Tenía cuatro hijos. Quería que tuvieran una vida. Fue un momento difícil”, confesó el actor.

Con el tiempo, Esposito llegó a la conclusión de que no era una buena idea, porque no estaría en la vida de sus hijos. “Empecé a pensar que eso no era viable porque el dolor que les causaría sería de por vida”, aseguró.

Después de tanto buscar una oportunidad que en su carrera como actor: llegó Breaking Bad. Fue la luz al final del túnel para él.

Giancarlo Esposito se unió al elenco de Braking Bad en la segunda temporada de la serie para dar vida a Gus Fring, empresario chileno-estadounidense y un importante distribuidor de narcóticos. El personaje también formó parte de Better Call Saul, spin off de la serie.

Recientemente, en una entrevista con Variety, el actor demostró su interés en retomar su papel en una serie centrada en el pasado y ascenso del villano de Breaking Bad.

“Si estuviese hablando con Vince Gilligan ahora mismo, le diría: El ascenso de Gus… Espera unos años, haz otra serie y después hablamos”, dijo.

Reencuentro de Breaking Bad

En febrero, el elenco de Breaking Bad se reunió durante la ceremonia de los SAG Awards para presentar uno de los premios de la ceremonia.

En ese momento, en el escenario aparecieron Brian Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn, Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Dean Norris y R.J. Mitte para otorgar el premio a la Mejor Serie Dramática a Succession.

Una década antes, los actores se llevaron el galardón al Mejor Elenco en una Serie Dramática en la misma premiación.

