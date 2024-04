Nahuel Guzmán no está solo y la afición de Tigres le prepara una gran sorpresa vs. Necaxa

Por apoyo no se podrá quejar el portero de los Tigres de la UANL Nahuel “Patón” Guzmán, de parte de los aficionados de Tigres, que frente a la suspensión de once juegos que le impuso la Comisión Disciplinaria, han anunciado que este sábado antes del juego vs. Necaxa de la fecha 16 del torneo Clausura 2024, le tienen preparada una gran sorpresa para consentirlo por esta sanción impuesta debido a su conducta antideportiva en la edición 135 del clásico norteño vs. Monterrey.

De acuerdo a información emanada del grupo de animación de los felinos, Libres y Lokos, la más grande entre los seguidores del cuadro universitario tienen pensado una serie de sorpresas para el portero sudamericano que es uno de sus consentidos y que en muchas ocasiones se ha identificado con ellos.

El grupo de animación quiere patentizarle al guardameta su apoyo en estos momentos tan complicados que está atravesando el sudamericano y sobre todo para hacerle ver que siempre contará con ellos, sobre todo después de sus impresionantes números que tiene con los Tigres.

Nahuel jugó en ocho partidos en el torneo Clausura 2024 hasta antes de su lesión y aun con sus 38 años sigue siendo una garantía en el marco de Tigres, en donde ha ganado 5 torneos de Liga MX (Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023). Así como la CONCACAF Champions Cup en 2020 y un tercer lugar en el Mundial de Clubes.

Obviamente, esta trayectoria no pasa desapercibida para los seguidores de los Tigres y por esa razón le mostrarán todo su apoyo antes del duelo contra Necaxa, sobre todo para patentizar su desacuerdo con la sanción que le impusieron en los momentos que la Liga MX ha soslayado otro tipo de actos violentos.

En el entorno de los Tigres, tanto de la directiva como del plantel y en sus aficionados, existe la idea de que fueron chivos expiatorios para que las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol, mandaran un mensaje con las sanciones impuestas al cuadro felino, desde la suspensión de Nahuel Guzmán, Javier Aquino y el técnico Robert Dante Siboldi, así como las multas al equipo.

Nahuel Guzmán es uno de los consentidos de los aficionados de Tigres que este sábado le mostrarán su apoyo en los momentos álgidos que atraviesa por su conducta antideportiva. Foto: Jorge Mendoza/Imago7.

Otro aspecto que los aficionados de Tigres buscan que Nahuel Guzmán olvide, son la serie de comentarios contra el portero por su error al mostrar una luz láser al portero de Monterrey Esteban Andrada que detonó toda una serie de actos que fueron reprobados por el medio futbolístico nacional.

Así que veremos cuál será la sorpresa de los aficionados de Tigres para consentir y apoyar al guardameta argentino mundialista en Rusia 2018.

