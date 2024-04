Ángel Di María envió mensaje de apoyo a periodista que reveló haber sido abusado por su padre y tío

El jugador de la selección nacional de Argentina y campeona del mundo en la Copa de Qatar 2022, Ángel Di María, tuvo un gesto bastante noble y empático al brinda su rotundo apoyo al periodista de su natal Rosario, Juan Pedro Aleart, quien tuvo la valentía de revelar al aire los abusos sexuales que sufrió su persona y sus hermanas por parte de su propio padre y también su tío.

Luego del desgarrador e impactante testimonio del conductor del noticiero de Canal Tres de Rosario, Di María quien hoy en día hace vida en el Benfica de Portugal, envió un mensaje de solidaridad a Aleart a través de un mensaje privado en la red social Instagram.

El propio periodista compartió el mensaje que ‘El Fideo’ le envió con todos sus seguidores y además aprovechó la ocasión para agradecerle por el gesto y también a su señora esposa Jorgelina Cardoso: “Gracias de corazón”.

Palabras de ‘El Fideo’ Di María

“Hola Juan. Primero que nada, decirte que Jor me contó que estuviste hablando y me contó quién eras y que jugábamos cuando éramos chicos. Cuando me contó me acordé de esos momentos cuando éramos chicos. No cambiaste nada”, comenzó el mensaje del ex jugador de Rosario Central en la liga argentina de fútbol profesional.

‘El Fideo’ además dejó en claro que valoraba mucho la valentía por parte del conductor al momento de revelar todo lo que sufrió en su juventud junto a sus hermanos: “Después, escribirte por los huevos que tienes de a ver (por haber) podido contar todo eso. De poder salir de esa oscuridad. Me pone feliz que así sea y que hoy poco a poco estés mejor y más feliz, después de todo ese horror. Te mando un abrazo grande y ojalá sigas mejorando día a día”.

El periodista también tuvo palabras bastante cálidas para ‘Angelito’

“Querido Ángel. No te imaginas cómo me gustaría tener una charla con vos. Sin cámaras ni micrófonos. Me hiciste tan feliz cuando la pasaba tan mal, siempre me sentí identificado con vos, que la luchaste a muerte y que superaste todos los obstáculos. Te chocaste tantas veces contra la pared hasta que la rompiste. Y lo lograste. Hoy puedo decir, que siento algo muy parecido. Te abrazo fuerte y ojalá podamos cruzarnos por Rosario”, replicó Aleart.

Aleart tomó la decisión de hacer la denuncia públicamente a su padre y también su tío por todos los malos tratos y abusos que sufrió por parte de cada uno de ellos durante toda su infancia y también adolescencia. Su padre cabe destacar, se suicidó semanas atrás, y Aleart lo acusó de haber abusado sexualmente de su persona y también su hermana cuando tenía tan solo 3 años de edad.

“Mi padre, además de violento, abusó sexualmente de mi hermana desde sus tres años en adelante, siendo él HIV positivo. Afortunadamente, no la contagió, pero yo soy testigo de sus ataques de pánico, profundas crisis de angustia, insomnio, caída de cabello, baja de peso corporal. Y sé que pensó cómo quitarse la vida producto de todo lo que mi padre le hizo”, comenzó exponiendo el periodista.

“Yo fui testigo porque mi padre abusó sexualmente de mi hermana delante mío cuando yo era chico. Abusó sexualmente de mi hermana y todo lo hacía parecer un juego. Nos hicieron creer a mí y a mi hermano que mi hermana era una exagerada y que estaba loca. Mi mamá fue tanto víctima de todo esto como cómplice”.

“Pero la justicia se tomó su tiempo. Y mi padre fue notificado de esta denuncia penal hace tres semanas. Al no querer enfrentar todo lo que había hecho, la atrocidad, la barbaridad que había cometido, decidió quitarse la vida”, contó. Y le dijo a su hermana: “Te quiero decir, Sofi, que la película de terror se terminó”.

