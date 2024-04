Jules Kounde interviene entre la disputa por comentarios entre Gündogan y Araújo en el FC Barcelona

El Fútbol Club Barcelona se encuentra viviendo momentos difíciles, una vez más en lo deportivo, pero también en la parte interna de la plantilla, y es que luego de la dolorosa y decepcionante eliminación recientemente de la Champions League en los cuartos de final a manos del París Saint Germain, la situación no parece mejorar en el corto plazo.

La derrota provocó un inesperado y además sorpresivo entre el defensor central Ronald Araújo y el centrocampista alemán Ilkay Gundonan en lo que es la previa al clásico de este domingo contra el Real Madrid, en una nueva jornada de la LaLiga de España.

¿Cuál fue el cruce entre ambos jugadores?

Con mucha frustración y tristeza encima, Gundogan fue entrevistado en la zona mixta y dio su análisis del partido ante el PSG y señaló a Araújo por la expulsión que vivió en el minuto 28 del encuentro lo que le costó al equipo catalán jugar con 10 hombres el resto del partido para finalmente terminar cayendo 1-4.

“Sentíamos que teníamos el control del partido antes de la tarjeta roja. Si es falta, es tarjeta roja. No he visto la repetición y seguramente ustedes lo sabrán mejor. Es difícil de decir, pero en estos momentos cruciales debes estar seguro que puedes recuperar el balón. Si no consigues la pelota, y no sé si la toca o no, debes dejarlo ir”, declaró el jugador alemán y uno de los líderes del Barcelona desde su llegada.

“Prefiero conceder el gol o dejar al delantero en el uno contra uno. (El jugador del PSG) tiró el balón largo y no sé si llegaba a la pelota. Podía darle la oportunidad a nuestro arquero y que nos salvara o incluso conceder un gol. Ponerte con un hombre menos por la roja tan temprano en el partido te mata”.

"Gundogan" es tendencia por sus polémicas declaraciones sobre la expulsión de Ronald Araujo en el partido contra el PSGpic.twitter.com/lUa9xuXZQa — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) April 18, 2024

Respuesta inmediata del uruguayo

Evidentemente las declaraciones de Gundogan se hicieron virales así como también controversiales y llegaron a los oídos de Araújo, quien en su momento fue cuestionado al respecto y su respuesta fue la siguiente: “Prefiero guardarme para mí lo que pienso. Tengo códigos y valores que creo que hay que respetar. La jugada es fortuita, está al 50 y 50. Si no pita no pasa nada, si pita me tiene que expulsar”.

🚨 La respuesta de Ronald Araujo a las palabras de Gündogan tras la eliminación del Barça vs PSG



💬 "Prefiero guardarme lo que pienso, hay valores y códigos que pienso que hay que cumplir" pic.twitter.com/5HVE2Ty2ZZ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 18, 2024

Jules Kounde decidió hablar y tratar de mediar la situación

El también defensor de la entidad blaugrana, el francés Jules Kounde se ha convertido en un jugador clave para la zaga defensiva del Barcelona y recientemente habló sobre esta situación tensa entre el alemán y el uruguayo y comentó qué: “Lo hemos hablado entre nosotros, que siempre es lo más importante y el tema está cerrado: Ilkay no quería hacer ningún daño y creo que Ronald (Araújo) lo ha entendido después de hablarlo”. “Todos vamos a tirar para el mismo lado, como lo hemos hecho siempre este año en las derrotas o en las victorias. El vestuario tiene ganas, no nos va a faltar. Tenemos una última oportunidad para meternos otra vez en LaLiga”, declaró en referencia al duelo en el Santiago Bernabéu.

Kounde siempre se ha visto en Barcelona como un buen compañero y ante tan complicada situación vivida por Araújo por su expulsión y los masivos ataques recibidos en redes sociales, decidió escribir un mensaje en apoyo a Ronald: “Por cierto ganamos como equipo y perdemos también como equipo, siempre”. El comentario también fue aplaudido por compañeros como Marcos Alonso, Sergi Roberto y Vitor Roque.

🗣️ “Lo hemos hablado en el vestuario y el tema está cerrado”



Jules Koundé habla en DAZN sobre las palabras de Gundogan tras la eliminación de la Champions 🔉#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/FI7JqeKEEW — DAZN España (@DAZN_ES) April 19, 2024

Gundogan volvió a hablar al respecto

“Lo más importante es saber que un partido como el del PSG puede pasar. Es normal. Especialmente para un equipo como el nuestro con jugadores jóvenes, especialmente en esta competición, sin muchas eliminatorias disputadas”. “Si miras los otros partidos de las eliminatorias, como el partido del Nápoles, y también en el partido de ida en París, lo hicimos bastante bien”, señaló el alemán.

Gundogan solamente quiere ayudar en lo que más pueda al equipo y especialmente a los jóvenes jugadores del Barcelona, a quienes considera muy talentosos y espera que con su ayuda y la reflexión de los errores, los mismos no vuelvan a repetirse en el futuro: “La decepción que este último partido nos ha provocado es algo que todos podemos aprovechar, todos los futbolistas, sobre todo los más jóvenes, lo pueden utilizar como una motivación para hacerlo mejor, para decir: ‘Ya tengo esta experiencia en el bolsillo y, cuando regrese el próximo año, en circunstancias similares, se darán cuenta que aquello pasó, hicimos lo otro’ y entonces se puede utilizar para intentar evitar cometer los errores que has hecho en el pasado”.

