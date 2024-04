Xavi estalló una vez más: destrozó un cartel e insultó al árbitro por la expulsión a Ronald Araújo

El Fútbol Club Barcelona puso punto y final a la UEFA Champions League con una bastante dolorosa derrota por goleada ante el París Saint Germain como locales, en lo que fue el partido de vuelta de los cuartos de final. En el encuentro de ida el equipo catalán había conseguido un triunfo de 3 goles por 2 en partido que se realizó en el Parque de los Príncipes de la capital francesa.

La imagen que el Barcelona dejó en el Estadi Olímpic Lluís Companys fue una bastante pobre y que desilusionó a más de un fanático culé, pero las miradas también estuvieron encima una vez más del entrenador y leyenda viviente del Barcelona, Xavi Hernández, quien no pudo contener su molestia y demostró una vez más la impotencia que tuvo en medio del partido.

“Estamos contrariados. La expulsión marcó la eliminatoria, porque estábamos ordenados. Para mí fue demasiado la roja. A partir de ahí comenzó otra eliminatoria. Hemos dudado si sacar a Lamine, porque estaba bien. Pero fue una jugada que marcó la eliminatoria por completo”, comentó el ex volante culé en referencia a la expulsión que recibió el defensor central Ronald Araújo cuando el marcador estaba 1 a 0 a favor del Blaugrana gracias al gol de Raphinha luego de un pase de Lamine Yamal.

Xavi explotó una vez más

Al momento de la expulsión de Ronald Araujo, Hernández se daba cuenta que se iba a quedar con un hombre menos en el campo de juego y bastante temprano y fue el preciso momento donde la ira hizo acto de presencia y el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 descargó toda su ira contra los carteles de publicidad, así como también con insultos constantes hacia el árbitro István Kovács.

La ley del ex que nunca falla

Ousmane Dembélé hizo pagar caro al Barcelona con la famosa ley del ex ya que el delantero francés pudo emparejar las acciones del partido y el portugués Vitor Ferreira marcó el 2 a 1 para los dirigidos por otro ex culé, Luis Enrique. “Hemos tenido el empate a dos con Gündogan y el 2-0 con Robert (Lewandowski), pero hemos ido a remolque y es muy complicado. Es una pena que el trabajo de toda una temporada se quede aquí por una decisión arbitral. Esta fue una expulsión innecesaria”, sentenció. Y al mismo tiempo Xavi estuvo comentando como si estuviera enviando un mensaje directo y claro al principal: “El árbitro ha estado muy mal, se lo he dicho, no entiende el juego”.

Kylian Mbappé fue una vez más la punta de lanza del elenco del París Saint Germain al anotar un doblete que sentenció las intenciones del equipo culé para acceder a las semifinales de la Champions League. Por su parte, Xavi dejó un mensaje final para toda la afición culé luego de la eliminación del torneo máximo europeo:

“El año que viene lo volverá a intentar el Barça. Hemos hecho una Champions notable. Los pequeños detalles hay que controlarlos”, concluyó el ex volante que esta temporada no pudo hacerse de alguno de los tres principales trofeos donde compite el Barcelona; sin Liga hasta el momento, sin Copa del Rey y sin Liga de Campeones.

