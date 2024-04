El rapper Kid Cudi se rompe un pie durante su actuación en Coachella

El domingo 21 de abril Kid Cudi hizo su gran regreso en el Festival Musical de Coachella, presentando dos nuevas canciones e interpretando otras de su reciente álbum Insano. Sin embargo, su concierto terminó abruptamente, debido a que se rompió un pie.

El rapper de 40 años saltó del escenario Sahara, pero aterrizó bruscamente en el piso, por lo que ya no pudo ponerse de pie. Elementos de seguridad corrieron a auxiliarlo, para después acompañarlo a una ambulancia.

Horas después Cudi (cuyo verdadero nombre es Scott Ramon Seguro Mescudi) recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para escribir el siguiente mensaje: “Hola chicos, hoy me rompí el pie en el show. Acabo de salir del hospital. Nunca antes me había roto un hueso, así que todo esto es un poco loco. ¡Quiero agradecerles a todos por sus preocupaciones y buenos deseos! Los amo a todos. Los escuché a todos todavía salvajes cuando estaba fuera del escenario. Me hizo sonreír en grande”.

Hoy Kid compartió en Instagram una colección de fotos en las que aparece muy sonriente, tanto en el concierto como de camino al hospital: “Este era yo justo después de la caída, en la ambulancia. Todo sonrisas, como un G. Ningún dolor podría haberme impedido sentir la alegría que tuve por el espectáculo. A todos los que vinieron ayer y me han estado vigilando y enviando amor, ¡¡¡LOS AMO !!! 🙏🏾 Coachella, así es como celebramos. Ya sabes cómo lo hacemos cada vez. Festival Cud siempre es una experiencia genial” ☺️✌🏾💞

Desliza para ver todas las fotos

Kid Cudi comenzará su gira para promover Insano el 28 de junio en Austin, Texas, pero en su faceta como actor cuenta con un nuevo proyecto: la serie “Knuckles”, un spin-off de las películas de “Sonic”, en la que interpreta al agente Mason. Hace algunos días él acudió a la premiere, donde pudo conocer a uno de sus ídolos, Idris Elba, quien hace la voz del erizo rojo. “Knuckles” se estrenará el 26 de abril en la plataforma Paramount+.

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: