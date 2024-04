Se anuncian los integrantes del Salón de la Fama del Rock And Roll 2024

Como cada año, el equipo del Salón de la Fama del Rock and Roll anuncia las bandas y solistas que se integran al selecto grupo de artistas musicales reconocidos por su larga trayectoria musical. El domingo, durante la transmisión del programa “American Idol” Ryan Seacrest y Lionel Richie fueron los encargados de anunciar los nombres de la “Clase de 2024”.

Cher, Foreigner, Dave Matthews Band, Peter Frampton, Ozzy Osbourne, Kool & The Gang, Mary J. Blige y A Tribe Called Quest serán homenajeados en una ceremonia que se llevará a cabo el 19 de octubre. Para obtener una nominación al “Rock And Roll Hall Of Fame” el cantante o grupo debe de tener 25 años de carrera en la música cumplidos.

Adicionalmente, hay un selecto grupo de artistas en la categoría de “Excelencia Musical” que también serán reconocidos este año: Jimmy Buffett, Dionne Warwick, Norman Whitfield, MC Five, John Mayall, Alexis Corner, Big Mama Thornton y Suzanne de Passe.

La ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll 2024 tendrá lugar en la arena Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland. Disney+ transmitirá el evento en vivo, y posteriormente la plataforma Hulu y la cadena ABC. La presencia de Cher en el evento es incierta, debido a las recientes declaraciones que dio acerca de los organizadores.

Hace algunos meses, al ser invitada al programa de televisión de Kelly Clarkson, la cantante de 77 años expresó su repudio al comité de votación: “No estoy en el Salón de la Fama del Rock And Roll. No estaría ahí ahora si me dieran un millón de dólares. No estoy bromeando. Iba a decir otra cosa. Nunca voy a cambiar de opinión…Ellos pueden irse a ya sabes dónde”.

