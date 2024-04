Un concierto del grupo Queen en Montreal se estrenará en Disney+

“Queen Rock Montreal”, un concierto de la banda de rock británica Queen, se estrenará el 15 de mayo en la plataforma de streaming Disney+. La película cuenta con un audio mejorado IMAX e intensificado por DTS.

El filme, grabado el 24 y 25 de noviembre de 1981, muestra al grupo (integrado por el vocalista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon) durante su gira The Game. Algunos de los éxitos que interpretan son “Under Pressure”, “Flash”, “Bohemian Rhapsody” y “Another One Bites The Dust”.

Junto con el estreno de “Queen Rock Montreal” en Disney+ hay una sorpresa para todos los fans de las películas de Marvel, ya que el tratamiento con la mejora de audio también ha sido aplicado a 18 filmes de superhéroes, como “Black Panther”, “Black Widow”, “Doctor Strange” y “Avengers: Infinity War”, que llegarán a la plataforma ese mismo día.

En enero pasado el concierto de Queen fue exhibido en pantallas IMAX de Estados Unidos; la aceptación fue tal, que de los cuatro días planeados para proyectar la película se agregaron siete fechas extra. Bruce Markoe, de IMAX, comentó que el plan de la compañía es producir y distribuir junto con Disney+ más películas de conciertos.

