Madonna llora durante su primer concierto en la Ciudad de México

El sábado 20 de abril Madonna inició su serie de conciertos en México, dentro de su gira Celebration; ella obtuvo una respuesta tan efusiva por parte del público que no pudo contener el llanto. Un video que se ha hecho viral capta ese momento.

Posteriormente la reina del pop habló de lo que la une a México y a Frida Kahlo, una artista que admira desde hace varias décadas: “Cuando era niña creciendo en el Medio Oeste descubrí a Frida Kahlo. Fui al único museo que existía en Detroit y había murales de Diego Rivera por todas partes. Pero para ser perfectamente honesta, me interesaba más un pequeño cuadro en la esquina, que mostraba a una mujer hermosa, con su cabello peinado en trenzas y un vestido largo de Tijuana, y los ojos más intensos.

“Y leí su historia, y me dio esperanza…porque al crecer en el Medio Oeste, me sentí como una extraña, como una loca, sentí que nadie me comprendía. Y por primera vez leía que otra persona pasaba por lo mismo. Y ella, Frida, es mi alma gemela. Ella es mi eterna musa. Es mi madre, mi animal espiritual, ella lo es todo…La libertad me inspiró, y yo los inspiro a ustedes. Esa es mi esperanza”.

Algunos de los éxitos que Madonna interpretó durante el primero de sus cinco conciertos en México fueron “Nothing Really Matters”, “Burning Up”, “Live To Tell” y “Like a Prayer”. Varios medios informaron que los shows de esta semana serán filmados para una película que la cantante prepara, en la que se mostrará lo mejor de su setlist. El gran final de la gira mundial Celebration será el 4 de mayo en Río de Janeiro, Brasil.

Los fans de Madonna esperan con ansia que salga a la venta el más reciente número de la revista británica Re-Edition, que presenta a la cantante usando atrevidos outfits. En las fotografías ella también aparece acompañada del actor cubano Alberto Guerra, conocido por la serie de Netflix “Griselda”.

