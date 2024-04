Ricky Martin sube la temperatura al aparecer en el concierto de Madonna en Miami

Uno de los momentos más especiales en los conciertos de la gira Celebration de Madonna es cuando ella invita al escenario a alguien muy famoso, para que la acompañe a calificar el desempeño de los bailarines durante la canción “Vogue”. Y ahora, durante uno de los shows en Miami, el elegido fue nada menos que Ricky Martin.

El cantante puertorriqueño -quien es gran amigo de Madonna desde hace más de 20 años- se mostró emocionado con su participación, y otorgaba la máxima calificación a los integrantes del cuerpo de baile. Pero ignoraba que éstos iban a acercarse mucho, subiendo la temperatura y provocando furor entre el público.

Horas después Ricky compartió en su cuenta de Instagram un video de esos momentos, y junto a éste escribió lo siguiente: “¡Gracias Madonna, mi amor! ¡Siempre es divertido el ser invitado a la fiesta! Todos ustedes, ¡NO PUEDEN PERDERSE EL SHOW!” 🎉

Cuando Ricky Martin estaba a punto de comenzar su carrera en Estados Unidos, recibió el apoyo incondicional de Madonna, quien siempre vio potencial en él como artista. Recientemente, durante una entrevista en el programa “Live With Kelly & Mark”, el cantante recordó el momento en el que la conoció personalmente: “Fue en la entrega de los premios Grammy, en 1999, y fue hermoso. Me ovacionó de pie. Bueno, todos me ovacionaron de pie. Después ella fue al backstage cuando yo estaba haciendo la conferencia de prensa…Me muero por ir a su concierto ahora. Por cierto, yo fui su segunda colaboración musical. La primera fue Prince, y después, su segundo dueto, fue con este tipo que ven aquí”.

Ricky actualmente promociona la serie “Palm Royale”, de Apple TV, en la que lleva uno de los papeles principales. En cuanto a Madonna, su gira Celebration está en la recta final. Ella ofrece hoy otro concierto en la arena Kaseya Center de Miami, y el 14 de abril se presentará en Austin, Texas; posteriormente viajará a México, donde tendrá cinco show en el Palacio de Los Deportes.

Sigue leyendo: