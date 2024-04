Portero del Barca Ter Stegen le tira a LaLiga: “No hay dinero para lo importante, es una vergüenza”

El Fútbol Club Barcelona continúa viviendo tiempos complicados y el día de ayer en la más reciente jornada de LaLiga cayó derrotado con marcador de 3 goles por 2 ante el Real Madrid, en un partido que una vez más estuvo lleno de controversia y de muchas dudas, y fueron los mismos jugadores y técnicos del equipo catalán los que se hicieron escuchar ante los medios de comunicación con todo su descontento y frustraciones.

El portero estrella de la entidad blaugrana, el alemán Marc-André Ter Stegen tuvo palabras bastante fuertes, claras y precisas en contra de LaLiga y calificó de una completa vergüenza que con todo el dinero que el fútbol a nivel mundial se mueve, no exista para “lo que es importante”, como la tecnología de línea de gol, aunque hizo también autocrítica a su equipo por haber caído derrotado ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

El portero alemán fue bastante fuerte y frontal con sus palabras

“Me faltan palabras para las cosas de la línea, de la tecnología de la línea, que no encuentran un buen ángulo para chequearlo. Me parece una vergüenza para el fútbol, otras ligas lo tienen. El mundo este mueve mucho dinero y no hay dinero para lo que es importante, me parece una vergüenza”, dijo en zona mixta Ter Stegen.

💥 ESTRIPADA de TER STEGEN per la manca de tecnologia de gol a LaLiga#Golagole3 #ElClasico https://t.co/iX2uO8x33M pic.twitter.com/VxhpStrEfg — Gol a gol (@GolagolE3) April 21, 2024

Ter Stegen quien tiene la responsabilidad de ser uno de los capitanes azulgranas, se lamentó por el hecho de que no se pudiera comprobar de mejor manera un gol que reclamaron los visitantes que sacó el portero Lunin con bastante polémica y en todo el Barcelona aseguraban que Lamine Yamal había anotado el gol. Sin embargo, Ter Stegen señaló sin titubeo alguno que la entidad culé había tenido un mal partido, especialmente en la zona defensiva.

“Teníamos todo a favor y no pudimos mantener o llevarnos los tres puntos. No tuvimos paciencia, tranquilidad en su campo, con el marcador a favor. No tuvimos control. Ellos siempre son capaces de encontrar alguna solución, de encontrar remates”, afirmó el jugador alemán. “Nuestro partido no tiene nada que ver con los árbitros, pero sí influye porque es parte del juego. No digo que sea un fallo del árbitro o que ha cambiado las cosas a favor del Real Madrid. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, no hemos estado a la altura defensivamente y hemos permitido que ellos tuvieran ocasiones muy claras”, añadió Ter Stegen.

El alemán dejó bastante claro que considera un golpe muy fuerte el haber sido derrotados este domingo ante el Real Madrid en una semana donde también la entidad blaugrana debió decir adiós a la edición actual de la UEFA Champions League contra el París Saint Germain, en duelo de los cuartos de final de dicha competición: “Por un lado, no la tenemos en nuestras manos, y hoy ha sido un golpe duro con respecto a competir por la Liga. Es una acumulación de muchas cosas. Hoy por ejemplo no hemos estado al nivel de competir que deberíamos y esto nos cuesta”, terminó el arquero alemán.

🚨💥 Análisis del gol fantasma del Real Madrid – Barcelona.



👉🏻 El balón traspasa por completo la línea.



❌ 𝗘𝗦 𝗚𝗢𝗟.



▪️ La falta de recursos de LaLiga privó al Barcelona de un tanto completamente legal. pic.twitter.com/9EG7yy28rr — Archivo VAR (@ArchivoVAR) April 22, 2024

Próximo compromiso del Barcelona

Ahora el Fútbol Club Barcelona pone la mira en el próximo 29 de abril cuando deban hacer frente al Valencia Club de Fútbol en una nueva jornada de LaLiga donde buscarán ganar los 3 puntos para seguir aspirando a alcanzar al Real Madrid en la punta de la liga quienes tienen 11 unidades de ventaja a diferencia del club catalán.

