Adrián Di Monte denuncia a su ex pareja Sandra Itzel por violencia familiar

La semana pasada Adrián Di Monte y Sandra Itzel acudieron a diversos programas para exponer sus versiones en cuanto a sus conflictos personales, pues ambos quieren divorciarse. Ahora, el actor ha puesto una denuncia contra su ex pareja, indicando que las acciones legales continuarán si ella ejerce cualquier tipo de violencia física o moral contra el cubano.

El equipo de abogados de Di Monte informó lo anterior a través de un comunicado. La denuncia es “por hechos posiblemente constitutivos del delito de violencia familiar, librando el Ministerio Público medidas de protección a fin de que la señora se abstenga de ejecutar cualquier tipo de violencia física o moral y de realizar conductas o actos de molestia en contra de mi cliente, para salvaguardar su integridad física y psíquica”.

Debido a estos procedimientos legales, Adrián “no podrá realizar declaraciones referente al tema…Confiamos en que las autoridades seguirán realizando sus investigaciones, respetando los derechos de la víctima en seguimiento del debido proceso”.

Tras darse a conocer la denuncia, Sandra Itzel recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un video en el que informa que recibió un citatorio. Ella también escribió el siguiente mensaje: “El violentador me ha denunciado… Cuando pensé que no podía caer más bajo demostró que sí, hasta el día de hoy sigues queriendo violentarme… PERO NO LO VAS A LOGRAR PORQUE NO TE TENGO MIEDO… Que empiece el show, ESTOY MÁS FUERTE QUE NUNCA… VOY CON DIOS Y LA VERDAD DELANTE DE MI”.💜

Sigue leyendo: