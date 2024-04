Sandra Itzel reacciona ante las declaraciones de su ex pareja Adrián Di Monte

El enfrentamiento de Sandra Itzel con Adrián Di Monte no para, y ahora la actriz dice estar lista para llevar hasta las últimas consecuencias el proceso para obtener el divorcio que le solicitó a su ex pareja desde hace más de un año.

En una entrevista que le hicieron en el programa “De Primera Mano” la también cantante habló de lo sucedido el 15 de abril, cuando Di Monte acudió al edificio donde ella vive, supuestamente como parte de una diligencia judicial para entregarle la demanda de divorcio. Asegura que fue ilegal la forma de ingresar al lugar, pero él lo negó, informando a través de su abogado que podrían emitir una demanda contra Sandra por daño moral.

Con respecto a lo que DiMonte comentó en “Todo Para La Mujer”, acerca de que no se ha podido divorciar de Sandra debido a que ésta quiere seguir teniendo la residencia en Estados Unidos, la actriz dijo: “El divorcio nunca inició proceso y todo se llevó a cabo en Estados Unidos…Entonces yo llamo a mi abogado migratorio y me dice: ‘Ese señor no te puede hacer nada. Ya en dos ocasiones atestiguó que te daba la residencia'”.

Sandra Itzel asegura que en julio de 2023 pidió el divorcio, y que a lo largo de todo este tiempo la madre de Adrián la intimidaba. Además, comentó que éste amenazó con deportarla si no firmaba el documento (el proceso ya está llevándose a cabo en la Ciudad de México). “En esa hoja él decía que jamás había ejercido violencia en contra de mí…No es que yo no le quiera dar la firma, el divorcio incausado no requiere de firma”.

La plática dio un giro inesperado cuando la actriz comentó que en Estados Unidos una persona le dijo que por las experiencias que narraba todo apuntaba a que era víctima de violencia psicológica, emocional, económica, sexual, física con abuso de poder por una persona con trastorno narcisista. “Hay hasta abuso sexual, por videos míos, personales, que él me obligaba a grabar”. Sandra Itzel pensó en denunciar a Adrián, pero no lo hizo, porque “en mi corazón yo no podía cargar con el hecho de que él pudiera terminar preso”.

Ahora, la artista dice que desde lo que pasó el 15 de abril está decidida a proceder legalmente en contra de Adrián Di Monte por esos supuestos abusos. “Tengo 30 años, me casé con él a los 21. Lo conozco desde que tengo 18. Antes de él solamente tuve un novio. Yo le entregué mi juventud, le entregué mi amor. ¿Por qué él insiste en hacer las cosas mal? Yo lo veo actuar de una manera tan inmadura, tan errática, tan ilógica, tan ilegal, tan enferma…Yo no quiero nada de él, más que el divorcio”.

